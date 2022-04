MotoGP, Davide Tardozzi: “In Ducati se la prendono con calma”

Il venerdì di prove libere MotoGP si apre con le Suzuki di Alex Rins e Joan Mir al comando, mentre la miglior Ducati delle FP1 è quella di Jack Miller in decima posizione. Ancora indietro Pecco Bagnaia che piazza il 13° crono alle spalle di Enea Bastianini, 14° e 17° posto per le Desmosedici GP22 di Jorge Martin e Johann Zarco. Marco Bezzecchi 18°, mentre Luca Marini resta fuori dai primi 20.

L’analisi delle FP1 MotoGP

Non un buon inizio per le Rosse di Borgo Panigale a Jerez, ma c’è fiducia in vista delle prove libere pomeridiane. Con le temperature che si prevedono più alte e l’uso della gomma soft le frecce italiane dovrebbero compiere un altro step. Ancora qualche problema per il vicecampione MotoGP Francesco Bagnaia, alle prese con problemi alla frizione. “Pecco si è lamentato un po’ di come lavora la frizione in staccata, cosa che metteremo a posto in vista delle FP2 del pomeriggio – spiega il team manager Davide Tardozzi -. Che ci sia il blocco delle Ducati un po’ più indietro sta nella norma, le Honda stanno confermando che stanno andando forte. Quartararo che va forte lo sappiamo, Aleix Espargarò ha fatto un salto… In Ducati se la sono presa con più calma. Credo che saremo più avanti già dal pomeriggio“.

Ottimismo ai box Ducati

Nelle FP2 si avranno condizioni di pista diverse e maggiormente favorevoli alle Ducati Desmosedici GP. “Funzioneremo meglio con le alte temperature e soprattutto con la gomma soft, che stamattina non abbiamo usato perché la pista non lo permetteva – prosegue Tardozzi -. Non è un turno che fa capire cose strane. La competitività di questo campionato penso sia bello per tutti, però ci sono delle situazioni in cui la lettura è semplice per chi capisce cosa fanno gli avversari“. Nei test MotoGP dello scorso novembre Bagnaia è risultato il più veloce, quindi le premesse per un buon tempo ci sono tutte. Il set-up è cambiato da allora? “Ci sono piccole differenze sulla GP22 però non sono così importanti. Il tempo che Pecco Bagnaia fece con la media potrebbe essere ripetuto“.

Foto di Valter Magatti