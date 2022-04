LIVE MotoGP Jerez: diretta Prove Libere 1 in tempo reale

Inizia il Gran Premio a Jerez, piloti MotoGP in azione per il primo turno di prove libere. Fabio Quartararo ed Alex Rins leader in coabitazione, con il francese favorito dalla vittoria ottenuta a Portimao. Ma nessuno dei due comanda la classifica delle prime libere, ci pensa Joan Mir a svettare in una sessione piuttosto movimentata per il leader iridato. Doppietta Suzuki più una Honda, Ducati indietro… Ecco com’è andata.

Prove Libere 1

9:50 – Doppia wild card in questa occasione. Lorenzo Savadori è nuovamente in azione con Aprilia, Stefan Bradl è al via con i colori Honda.

9:52 – Raúl Fernández è stato dichiarato non idoneo ieri. Ricordiamo una lesione alla mano destra riportata a Portimao. Un nuovo controllo odierno ha ribadito la decisione presa ieri, il pilota Tech3 salta il GP di Spagna.

10:05 – Si comincia proprio col leader MotoGP in vetta: Fabio Quartararo comanda davanti a Marc Márquez e ad Aleix Espargaró. “Il mio lunedì di test inizia oggi” aveva dichiarato il #93 in conferenza stampa. Alla ricerca di qualcosa che permetta di tornare a lottare per ben più del sesto posto a Portimao.

10:11 – A referto un particolare incidente per Quartararo, a terra all’ultima curva proprio davanti a Fabio Di Giannantonio. Il rookie di Gresini Racing lo evita, il leader MotoGP torna ai box un po’ acciaccato per il colpo in un punto particolarmente sensibile.

10:18 – Breve visita del dottor Charte nel motorhome di Quartararo. Poco dopo il pilota francese torna al box, pronto per ripartire.

10:27 – Qualche cambio nel frattempo: Pol Espargaró è passato in vetta, segue Joan Mir. Non si vedono le Ducati, né le KTM… Distacchi però ridottissimi, ben 13 piloti in un secondo!

10:31 – Il campione 2020 di Suzuki si porta al comando, guizzo di Takaaki Nakagami subito dietro.

10:34 – ‘Contrasto’ tra Alex Rins e Stefan Bradl, con il primo arrivato lanciato prima di trovarsi il tester Honda (più lento) davanti in traiettoria. Il tedesco si è subito scusato.

10:35 – Non manca anche un violento ‘scossone’ per Fabio Quartararo, seguito alcune curve dopo da un lungo fuoripista iniziato alla curva Pons.

10:39 – Colpaccio di Alex Márquez a meno di 30 secondi alla bandiera a scacchi, eccolo al comando! Ma dura poco, Joan Mir si riprende presto la prima piazza.

10:42 – Si fa vedere anche Alex Rins, risalito per completare una doppietta Suzuki. Ma guardate che distacchi…