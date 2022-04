MotoGP, Marc Marquez: idee da provare, non solo sulla moto

Non c’è tempo per riposarsi, da Portimao si va subito a Jerez de la Frontera. In programma la sesta tappa del Mondiale MotoGP, con Fabio Quartararo ed Alex Rins leader in coabitazione. Anche se comanda il pilota Yamaha grazie alla vittoria conquistata pochi giorni fa sul tracciato portoghese. Aleix Espargaró poi è di nuovo tornato sul podio, mentre Marc Marquez, nonostante la bella battaglia col fratello Alex, ha fatto più fatica del previsto. Sono loro i quattro protagonisti in conferenza stampa alla vigilia delle prime prove libere sul tracciato dedicato ad Angel Nieto, le loro dichiarazioni.

Fabio Quartararo

“È stato un momento importante, positivo per noi visto che non abbiamo avuto nemmeno tanto tempo per correre sull’asciutto.” Ma tocca subito ad un altro GP, un fatto che certo non gli dispiace. “Corriamo su un tracciato che mi piace molto. L’anno scorso ho avuto un problema fisico, ma quest’anno ci siamo e sento che abbiamo il potenziale per puntare alla vittoria. Ma vedremo, un passo alla volta.” Lunedì poi ci sarà una giornata di test, cosa vorrebbe? “Potenza!” è la pronta risposta. Aggiungendo poi che “Non so cosa avremo, non abbiamo ancora parlato. Credo comunque qualcosa da provare sul forcellone e l’elettronica.” Di oggi poi la notizia del nuovo programma di test invernali, che ne pensa? “Non sono tanto d’accordo sul togliere un giorno a fine stagione. Ma sarà così per tutti…” Nessun commento sul suo futuro, mentre a tema sorpassi non sono mancati i complimenti al collega. “Alex [Rins] ha fatto una delle migliori partenze che abbia mai visto.”

Alex Rins

“Non è stato così facile come sembrava…” ha dichiarato il pilota Suzuki riguardo la sua partenza a Portimao. “Ma siamo stati fortunati ed abbiamo subito recuperato tante posizioni passando all’esterno.” Un buon segnale di fiducia, da confermare a Jerez. “Una pista che mi piace molto. L’anno scorso però c’è stato un piccolo incidente alla curva 6 e ho fatto tutta la gara con un’ala in meno. Nonostante tutto, il passo non era male…” Il morale è alto quindi, il supporto dei tifosi poi di sicuro aiuterà in un GP che non si preannuncia semplice. “Tanti piloti saranno veloci, dovremo dare il massimo.” Per i test di lunedì, “Penso qualcosa di elettronica, sospensioni, setup, ma non di preciso. Non ho voluto sapere, voglio pensare solo al GP.“ Per finire con un commento su Suzuki. “Non è una squadra che ha un pilota numero 1 o 2. Abbiamo entrambi le stesse cose negli stessi tempi. Certo poi dipende dalla classifica, ma non ci sono differenze. Poi ovviamente si punta sempre a battere il proprio compagno di squadra.”

Aleix Espargaró

Il pilota Aprilia conferma una volta di più il momento positivo. “Mi sento molto bene e mi sto godendo questa stagione. Fin dai test mi sono sentito bene con la moto: sono contento e mi diverto ogni volta che scendo in pista.” Riguardo a Jerez, “L’anno scorso qui siamo andati bene e siamo stati vicini al podio, ora la moto è molto migliorata e possiamo essere ancora più competitivi. Tante cose sono cambiate, ma vale anche per gli altri: il livello è altissimo e siamo tutti molto vicini, dobbiamo essere concentrati fin dalle prime libere, ogni sessione conta.” Lunedì saranno test impegnativi. “Avremo tantissime cose da provare: non so se avremo abbastanza tempo, ma ci proveremo. Lorenzo [Savadori] poi sta provando con una moto molto diversa da quelle che abbiamo io e Maverick [Viñales], ma l’importante sarà non perdere quanto fatto finora.” Si rivede poi in un percorso ‘italiano’. “Come Dovizioso e Ducati. Loro hanno lavorato per trovare la giusta stabilità e ci sono arrivati, io li ho presi come esempio per il mio lavoro in Aprilia.” E il futuro? Ancora nebuloso. “Non ho una chiara offerta, questa è la verità. Io devo pensare a fare bene, poi vedremo.”

Marc Marquez

“A Portimao siamo stati troppo lontani dal podio, abbiamo fatto tanta fatica in gara.” Il #93 commenta così il GP appena lasciato alle spalle. “Vedremo di trovare il modo di essere veloci qui a Jerez. Abbiamo alcune idee: non si tratta solo della moto ma anche di me, quindi proveremo qualcosa fin dalle prime libere.” Sottolineando poi che “Questa è una moto che sui circuiti grandi lavora molto bene, ma se siamo sui tracciati più piccoli ecco che facciamo fatica e dobbiamo capire come mai.” Soluzione all’orizzonte? “Può essere vicina o lontana, non lo so. La potenza di sicuro c’è, ma dobbiamo capire come sfruttarla.” Ci sarà poi un’importante giornata di test lunedì, ma quello verrà dopo. “Il mio lunedì di test inizia domani. Non proveremo novità, ma qualcosa di diverso. Per prima cosa serve una buona base, poi penseremo alle cose nuove.” Jorge Lorenzo poi diventerà MotoGP Legend in questi giorni. Come commenta la sua carriera? “Impossibile fare un ranking, non mi piace ed ogni pilota è unico. Ha una personalità forte e quand’era nel suo momento magico era letteralmente imbattibile.”

