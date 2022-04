MotoGP: test ufficiali, ecco il nuovo programma per il 2023

Arrivano altre novità riguardo alcune regolamentazioni tecniche e sportive. In questo secondo caso, in particolare il programma dei test ufficiali per la categoria MotoGP viene rivisto a partire dall’anno prossimo, visto il numero di sempre maggiore di appuntamenti presenti in calendario. Ma si parla anche di nuovi combustibili, in linea con la ricerca del maggior rispetto per l’ambiente. Questo ed altro, vediamo le ultime decisioni comunicate dalla Grand Prix Commission.

Il nuovo programma di test

La novità più importante riguarda le restrizioni in materia di test, effettive a partire dal 2023. Con l’aumentare dei GP, le squadre MotoGP e Michelin hanno raggiunto un accordo per rivedere il numero di giornate disponibili per disputare i test ufficiali. Il nuovo programma inizia con un test di un giorno alla fine della stagione 2022 e sulla stessa pista del GP conclusivo. Rimangono i tre giorni di shakedown prima dei test ufficiali, utili per collaudatori ed esordienti. A questi seguiranno un test di tre giorni ed un altro di due giorni prima dell’inizio del campionato, con tutta la griglia MotoGP in azione. Nel corso dell’anno poi saranno consentiti due test ufficiali di un giorno ciascuno, da disputare dopo un dato GP nel lunedì o martedì successivi all’evento. Appuntamenti in seguito da concordare tra i team, Dorna e IRTA.

Sanzioni, combustibili ed altro

Una notifica riguarda anche il percorso in caso di Long Lap Penalty, o meglio detto un chiarimento. Il tratto da percorrere dev’essere su una parte dell’asfalto nudo, senza alcuna colorazione. In precedenza poi è già stata annunciata l’intenzione di arrivare al 2024 con l’obbligo di combustibili con un minimo del 40% di origine non fossile. Un primo passo per una crescita graduale, visto che per il 2027 è previsto il raggiungimento del 100% di queste componenti. In questi giorni sono state rese note tutte le caratteristiche necessarie ed alla quali si dovranno adeguare i vari marchi presenti nel Motomondiale. Per finire, la scelta del Miglior Gran Premio del 2021 è ricaduta sulla tappa al Circuit Ricardo Tormo di Valencia. L’ultimo round dello scorso Mondiale MotoGP, il primo con capienza illimitata di spettatori dopo tutte le necessarie restrizioni precedenti a causa della pandemia.

Foto: motogp.com