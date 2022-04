MotoGP: Aprilia e KTM, a Jerez per un appuntamento con la storia?

Motomondiale pronto per l’appuntamento a Jerez, secondo round europeo della stagione 2022 (qui gli orari dell’evento). Un tracciato storico per il Campionato del Mondo, che ormai è come tappa fissa in calendario da oltre 30 anni. Con la possibilità quest’anno di segnare un momento storico per più costruttori MotoGP in caso di successo nella corsa di domenica. Si tratta nello specifico di Suzuki, Aprilia e KTM, ecco spiegato il perché.

Suzuki, il ritorno?

La casa di Hamamatsu ha già trionfato in precedenza sul tracciato andaluso. Ma stiamo parlando di un lontano passato: l’ultimo successo Suzuki risale al 2000 grazie a Kenny Roberts jr, quando la classe regina si chiamava ancora 500cc. Prima di questo c’è solamente un altro precedente: il Gran Premio di Spagna del 1993 viene vinto infatti da Kevin Schwantz. Come si vede dagli anni quindi è passato davvero molto tempo da una vittoria Suzuki. Alex Rins, leader iridato ex aequo, e Joan Mir quindi hanno la possibilità di spezzare il tabù dell’era MotoGP sul circuito di Jerez. Il più vicino finora è stato il pilota #42, che nel 2019 ha chiuso secondo dietro al vincitore Marc Márquez.

Aprilia e KTM per la storia

Anche queste due case hanno già vinto a Jerez, ma mai nella classe regina. I successi Aprilia e KTM infatti sono arrivati tutti in 125cc/Moto3 e 250cc/Moto2. Partiamo dalla casa di Noale, le cui vittorie sono arrivate tutte all’epoca di ottavo e quarto di litro. Nella classe minore sono arrivate 12 vittorie tra il 1994 ed il 2011, in classe intermedia si contano 10 successi tra il 1992 ed il 2007. Passando a Mattinghofen, in trionfo invece nelle nuove categorie: in Moto3 ha conquistato sei vittorie, in Moto2 vanta un solo successo con Mika Kallio nel 2008. Ora il passo successivo è la conquista della MotoGP anche a Jerez: un’eventuale vittoria sarebbe un altro pezzo di storia per entrambe le case europee. Eguaglierebbero Honda, finora l’unica casa in trionfo in tutt’e tre le categorie sulla pista spagnola.

Foto: motogp.com