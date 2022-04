MotoGP: Alex Rins, super rimonta e vetta iridata in coabitazione

Penultima posizione in griglia ed una rimonta che appare impossibile? Non se ti chiami Alex Rins. Il pilota Suzuki infatti ha realizzato una partenza incredibile a Portimao. Uno scatto pazzesco che è valso metà del lavoro dell’intera gara, visto che è passato dalla 23^ casella alla top ten in appena cinque curve! Il #42 ha già fatto vedere più volte di essere il re delle rimonte, viste le costanti difficoltà in qualifica, ma questa è la stata la sua migliore partenza di sempre. Un altro ottimo segnale in una stagione MotoGP 2022 partita in maniera decisamente positiva.

La rimonta

Serviva risalire dopo aver sbagliato in Q1 (un errore nella scelta delle gomme) e Rins non ha perso tempo. Eccolo prendersi in sequenza ben 13 posizioni in pochissimo tempo, l’inizio che gli serviva per poi giocarsela nelle zone alte. Il pilota Suzuki ha poi continuato la sua rimonta, battagliando e guadagnando sempre più posizioni. Certo l’ha aiutato anche il botto tra Miller e Mir, ma si trovava comunque in sesta posizione quand’è successo. “Avevo pensato anche al sorpasso su Aleix [Espargaró], ma era un po’ più forte di me” ha ammesso poi Rins. Ma il quarto posto, a tre secondi da un nuovo podio MotoGP, è davvero un finale superlativo in un fine settimana complicato.

Quasi-leader in campionato

La classifica generale ha subito un nuovo stravolgimento alla fine di questo GP. Su tutto la risalita di Fabio Quartararo, che con lo strepitoso trionfo a Portimao si è portato in vetta. Ma in coabitazione, visto che a quota 69 punti c’è pure Alex Rins. Chiaramente secondo per il fatto non avere ancora una vittoria, a differenza del campione MotoGP in carica, ma è la dimostrazione del grande inizio di 2022 del pilota spagnolo. “A fine gara ho faticato, avevo spinto tanto. Ma Oliveira era lontano e ho pensato solo a prendere punti importanti per il campionato.” In 5 GP il peggior risultato è stato il 7° posto in Qatar! Un’altra gara solida per il #42, che al momento mira solo a continuare la striscia positiva. Per il resto c’è tempo.

Foto: Suzuki Racing