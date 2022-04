MotoGP a Jerez, c’è anche la MotoE: tutti gli orari TV e streaming

Non c’è tempo per riposarsi, dopo Portimao tocca a Jerez. Il Motomondiale si prepara al secondo evento consecutivo nella penisola iberica, stavolta sul circuito dedicato ad Angel Nieto. Sesta tappa importante con due leader cambiati su tre, anzi doppio in MotoGP: Fabio Quartararo ed Alex Rins infatti comandano ex aequo la classifica iridata. In Moto2 vola Celestino Vietti dopo il caos in Portogallo (ma nel rispetto delle regole), in Moto3 invece Sergio García è tornato davanti. Torna poi la MotoE, alla sua prima tappa del 2022 con tante novità. Evento da non perdere, a seguire tutti gli orari TV del Gran Premio di Spagna. La diretta integrale sarà garantita da motogp.com e Sky Sport MotoGP (in abbonamento), on demand su NowTV e SkyGo. Anche su TV8 poi gli appassionati potranno vedere tutto in diretta, comprese le due gare della MotoE.

La programmazione Sky Sport

Giovedì 28 aprile

15:00 Conferenza stampa MotoE (no diretta TV)

17:00 Conferenza stampa MotoGP

Venerdì 29 aprile

8:25-8:45 MotoE Prove libere 1 (no diretta TV)

9:00-9:40 Moto3 Prove libere 1

9:55-10:40 MotoGP Prove libere 1

10:55-11:35 Moto2 Prove libere 1

12:35-12:55 MotoE Prove libere 2 (no diretta TV)

13:15-13:55 Moto3 Prove libere 2

14:10-14:55 MotoGP Prove libere 2

15:10-15:50 Moto2 Prove libere 2

16:50-17:20 MotoE Qualifiche (Q1-Q2)

Sabato 30 aprile

9:00-9:40 Moto3 Prove libere 3

9:55-10:40 MotoGP Prove libere 3

10:55-11:35 Moto2 Prove libere 3

12:35-13:15 Moto3 Qualifiche (Q1-Q2)

13:30-14:00 MotoGP Prove libere 4

14:10-14:50 MotoGP Qualifiche (Q1-Q2)

15:10-15:50 Moto2 Qualifiche (Q1-Q2)

16:15 MotoE Gara 1

Domenica 1 maggio

9:00-9:10 Moto3 Warm Up

9:20-9:30 Moto2 Warm Up

9:40-10:00 MotoGP Warm Up

11:00 Moto3 Gara

12:20 Moto2 Gara

14:00 MotoGP Gara

15:30 MotoE Gara 2

La programmazione TV8

Sabato 30 aprile

12:35-13:15 Diretta Moto3 Qualifiche (Q1-Q2)

13:30-14:00 Diretta MotoGP Prove libere 4

14:10-14:50 Diretta MotoGP Qualifiche (Q1-Q2)

15:10-15:50 Diretta Moto2 Qualifiche (Q1-Q2)

16:15 Diretta MotoE Gara 1

Domenica 1 maggio

11:00 Diretta Moto3 Gara

12:20 Diretta Moto2 Gara

14:00 Diretta MotoGP Gara

15:30 Diretta MotoE Gara 2

