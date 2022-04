Moto2: Celestino Vietti, 20 punti preziosi nel caos di Portimao

Non è stato certo il miglior fine settimana dell’anno per Celestino Vietti. Questo almeno fino a “gara 2” a Portimao dopo l’interruzione per l’incidente multiplo (nel video qui in alto). Il pilota VR46 è stato tra i ragazzi in grado di ripartire per la gara-sprint e non si è lasciato sfuggire l’occasione di raddrizzare il GP. Ci è riuscito perfettamente: vince la battaglia per il secondo posto e mette in tasca altri 20 punti importantissimi. Una piccola ‘fuga’ per il leader Moto2, che sfrutta la sfortuna dei rivali per allungare in classifica generale.

Quarto podio in 5 GP

Celestino Vietti si conferma il punto di riferimento della pattuglia tricolore in Moto2. Non è mancato anche un pizzico di fortuna sulle montagne russe portoghesi. Nella prima parte di gara infatti il podio era lontano, quindi il pilota VR46 avrebbe dovuto limitare i danni dopo lo zero di Austin. Ma ecco il botto con successivo caos, tra ripartenze consentite o meno. Per Vietti la situazione cambia drasticamente, visto che inizia la gara-sprint dalla prima fila! La vittoria però è presto irraggiungibile con la fuga di Roberts, non così il podio: serve una bella battaglia, ma il pilota VR46 ne esce vincente ed arraffa così un altro podio importantissimo.

Prove di fuga?

La classifica generale mostra una situazione impensabile dopo appena 5 GP. Il pilota italiano ora comanda con oltre 30 punti di margine su Ai Ogura e Tony Arbolino, due degli sfortunati protagonisti del botto multiplo in gara. Una situazione tutta a favore del leader iridato, non proprio in palla in questo GP. “L’obiettivo era solo tornare a casa con qualche punto” ha ammesso Vietti. E invece… “Non mi aspettavo il podio! Siamo stati fortunati a non cadere nella prima gara.” Per poi sfruttare al massimo la ripartenza. Un risultato ben al di là delle aspettative quindi. “L’abbiamo gestita bene e torniamo a casa con un podio importante.” Un inizio di stagione favoloso per il pilota VR46, già concentrato su Jerez per un’altra conferma.

Foto: VR46 Racing Team