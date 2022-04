Valentino Rossi, esordio sprint a Brands Hatch: programma e orari TV

Venerdì scorso Valentino Rossi è approdato nel paddock MotoGP a Portimao per fare visita alla sua squadra. Ha trascorso il week-end insieme agli uomini del box Mooney VR46 dispensando consigli a Luca Marini e Marco Bezzecchi, prima di fare ritorno a casa e prepararsi in vista della sua seconda uscita nel GT WCE. Per il 43enne di Tavullia sarà esordio assoluto in una gara sprint e sul circuito inglese di Brands Hatch, dopo l’esordio a Imola agli inizi di aprile conclusosi con il 17° posto.

Valentino Rossi prima gara sprint

Nella gara di esordio in territorio emiliano Valentino Rossi si è reso autore di un errore da rookie, perdendo il riferimento del box Wrt e quindi costretto a compiere un ride through involontario. Stavolta sarà vietato compiere errori in pit-lane e bisognerà spingere dal primo all’ultimo minuto al volante della sua Audi R8 LMS GT3 evo II. Stavolta condividerà l’abitacolo della vettura #46 solo con il pilota belga Frederic Vervisch, dal momento che la presenza di Nico Muller è prevista solo per le gare endurance. “Sarà la prima gara sprint della mia carriera perché non ho mai guidato in un formato del genere“, spiega Valentino Rossi. “Devi essere più veloce e adottare una mentalità diversa rispetto alle gare di lunga distanza. Dobbiamo essere perfetti anche durante il pit stop per non perdere tempo“.

Il programma del week-end

Per il Dottore sarà esordio assoluto sul tracciato situato a Sud dell’Inghilterra, dove ci saranno 26 vetture a contendersi i tre gradini del podio, divise nelle classi Pro (dove milita Valentino), Silver Cup e Pro-Am. “Sarà anche la mia prima gara a Brands Hatch. È una pista molto difficile e tecnica con molte curve cieche. Non sarà facile, ma faremo del nostro meglio. Non vedo l’ora di lavorare con Fred e tutta la squadra“. La seconda uscita di Valentino Rossi con le quattro ruote verrà trasmessa in diretta TV su Sky Sport e in streaming su NowTV. Si comincia sabato mattina alle 10:00 (ora italiana) con le prove libere, dalle 13:25 prenderanno il via le pre-qualifiche e dalle 16:50 le qualifiche. Domenica 1° maggio la prima gara scatterà alle 12.25, la seconda alle 17.45 con una durata di 60 minuti ciascuna.