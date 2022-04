MotoGP Jerez, Prove 2: Quartararo al top, Pedrosa ‘soccorre’ Marquez

Emergono Fabio Quartararo e le Ducati in questa seconda ed ultima sessione di libere del venerdì a Jerez. In particolare il leader MotoGP: dopo i problemi delle FP1, eccolo in vetta alla fine delle FP2. Lo seguono le Rosse di Enea Bastianini, Pecco Bagnaia e Jorge Martín. A referto una doppia scivolata per Marc Márquez, subito riportato al box dall’ex compagno di squadra Dani Pedrosa. Ma vediamo com’è andata questa seconda sessione di libere.

Prove Libere 2

Si riparte dal duo Suzuki in vetta alla fine della prima sessione di prove libere, con Alex Márquez 3° e miglior Honda (il resoconto). Presto però le cose cambiano, abbiamo da subito parecchi stravolgimenti in classifica combinata. Con anche un guizzo Ducati, precisamente da parte di Pecco Bagnaia inizialmente passato al comando. Dando il via ad una sorta di testa a testa con Fabio Quartararo, visto che i due si alternano in vetta per parecchi minuti.

KTM conta su Dani Pedrosa anche per questo weekend. Il pubblico festante chiaramente non si dimentica di salutare uno dei suoi campioni, attento osservatore a bordo pista. Nonché in soccorso dell’ex compagno di squadra Marc Márquez, incappato in una doppia scivolata senza conseguenze.

Il #93 è caduto prima alla curva Pedrosa, poi alla Nieto, questa seconda volta però a causa di una chiazza umida mentre cercava di tornare al box. Intanto in casa Honda non mancano alcune novità, come questo scarico sulla RC-V del tester Stefan Bradl, wild card per questo GP.

Serve l’assalto finale per avere la classifica conclusiva. I valori sono chiari: Fabio Quartararo e tre piloti Ducati svettano su tutti, monopolizzando così la top 4 alla bandiera a scacchi. Il leader MotoGP chiude il venerdì di libere al comando, seguito da Enea Bastianini, Pecco Bagnaia e Jorge Martín. Takaaki Nakagami è top Honda, guizzo KTM grazie a Brad Binder.

La classifica FP2/combinata

I settori migliori

Foto: motogp.com