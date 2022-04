MotoGP Jerez, Prove 1: Comandano le Suzuki, cade Quartararo

Inizia il fine settimana MotoGP a Jerez con la coppia Suzuki in vetta. Joan Mir ed Alex Rins comandano il primo turno di prove libere, seguiti dalla Honda del pilota LCR Alex Márquez. Sessione movimentata invece per il leader iridato Fabio Quartararo, tra una caduta e qualche rischio successivo, mentre troviamo una sola Ducati nei primi 10. Da considerare però che è un primo turno dai distacchi davvero ridotti al minimo… Il resoconto della sessione.

Prove Libere 1

La prima notizia è che Raúl Fernández non è idoneo per il Gran Premio. La causa è una lesione alla mano destra riportata la settimana scorsa a Portimao, il suo GP di casa quindi non inizia nemmeno. Ritorna Lorenzo Savadori per Aprilia, da segnalare la presenza anche di Stefan Bradl, wild card con i colori Honda. Si comincia con il leader MotoGP in bella evidenza, ma non senza un incidente: Fabio Quartararo finisce a terra alla curva Lorenzo, proprio davanti a Di Giannantonio che l’aveva appena lasciato passare. Un colpo in un punto molto sensibile…

Il pilota Yamaha infatti appare un po’ dolorante, in seguito però lo rivedremo in azione senza altri problemi. Inizia bene intanto la sessione per la truppa Honda, con Marc Márquez nelle zone alte da subito e Pol Espargaró passato anche momentaneamente in vetta. Emergono sempre di più in seguito le Suzuki ed Alex Márquez, quest’ultimo improvvisamente in vetta a pochi secondi dalla fine. Ma Joan Mir non è d’accordo ed eccolo tornare davanti, seguito poco dopo dal compagno di box Alex Rins. A tema Ducati, c’è solo Jack Miller al momento in top ten, ma abbiamo 19 piloti in meno di un secondo…

La classifica

I settori migliori

Foto: motogp.com