LIVE Moto2 Jerez: diretta Prove Libere 1 in tempo reale

Prima sessione al via per la categoria Moto2, si riparte dopo il caos di Portimao. Comanda Jake Dixon su Sam Lowes ed Augusto Fernández, tre dei tanti piloti a caccia del riscatto dopo il grosso incidente portoghese. Soprattutto per impedire al leader Celestino Vietti di prendere ancora di più il largo, considerando che già arriva a questo round con un vantaggio di oltre 30 punti sui primi inseguitori… I punti salienti di questo primo turno del weekend a Jerez, ricordando tutti gli orari del GP.

Prove Libere 1

10:52 – Rientro-lampo per Aron Canet: l’infortunio nel botto a Portimao, l’operazione, l’idoneità ottenuta ieri. Non sarà un GP semplice, ma il pilota di Sito Pons ci prova.

10:57 – Keminth Kubo torna regolarmente in azione. Il pilota aveva accusato qualche malessere nello scorso GP dopo il botto nelle libere, con conseguente commozione cerebrale… Ma sembra che la situazione sia migliorata.

11:05 – Come detto inizialmente, c’è voglia di riscatto per parecchi ragazzi finiti a terra nel grosso incidente in Portogallo (nel video qui in alto). Ricordiamo, una situazione che ha portato al primo storico trionfo di Joe Roberts su Celestino Vietti e Jorge Navarro.

11:14 – A referto un incidente a bassa velocità per Albert Arenas, scivolato alla curva Pedrosa.

11:22 – Tra i piloti a caccia del riscatto c’è la top 3 provvisoria. Augusto Fernández e Tony Arbolino, protagonisti dell’incidente. Jake Dixon, scivolato invece in solitaria alla ripartenza dopo la bandiera rossa. Di nuovo, quando comandava la corsa… “Sto facendo troppi errori così” aveva commentato amareggiato a fine gara.

11:30 – Caduta nei minuti finali per Cameron Beaubier, a terra alla curva Nieto.

11:34 – Ultimo assalto al miglior tempo possibile in questa sessione, non mancano quindi svariati stravolgimenti in classifica.

11:38 – La sessione si è conclusa con Jake Dixon al comando su Sam Lowes ed Augusto Fernández. Miglior italiano Celestino Vietti 8° a poco meno di sei decimi dal capoclassifica.

La classifica