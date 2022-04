MotoGP, Jorge Lorenzo a Jerez: sarà ufficialmente una ‘Legend’

Nel week-end di MotoGP a Jerez de la Frontera ci sarà anche Jorge Lorenzo, che riceverà il titolo di MotoGP Legend, entrando nella lista che ora è composta da 32 grandi campioni di tutte le categorie. Il cinque volte campione del mondo si è ritirato dal Mondiale alla fine del 2019, dopo una stagione poco brillante con il team Repsol Honda e costellata di infortuni. Sul tracciato che già gli ha intitolato una curva, si terrà la celebrazione della premiazione alla presenza di Carmelo Ezpeleta. Nel 2022 a ricevere il titolo ‘MotoGP Legend’ ci saranno anche Max Biaggi, nel week-end del Mugello, e Hugh Anderson, a Phillip Island.

Jorge Lorenzo nell’olimpo della MotoGP

L’assegnazione dell’onorificenza era stata rimandata a causa della pandemia Covid, che ha costretto a ridurre drasticamente le persone ospitate all’interno del paddock. Ora che la crisi sanitaria si sta attenuando e si procede verso un graduale ritorno alla normalità, Jorge Lorenzo potrà entrare ufficialmente nell’olimpo dei big, insieme ai ‘mostri sacri’ delle due ruote tra cui Valentino Rossi, Nicky Hayden, Marco Simoncelli, Casey Stoner, Randy Mamola, Kevin Schwantz, Giacomo Agostini e altri.

68 vittorie nei Gran Premi, di cui 47 in MotoGP, e cinque titoli mondiali. Ha vinto il Campionato del Mondo 250cc nel 2006 e nel 2007 vincendo 17 Gran Premi con l’Aprilia prima di passare in Yamaha nel box di Valentino Rossi. Ha iniziato le sue prime tre gare MotoGP con tre pole position e ha vinto alla terza tappa all’Estoril, iniziando una lunga rivalità con il Dottore che ha entusiasmato milioni di fan. Sin dalla prime fasi il campione di Tavullia si rese conto che non era un esordiente come altri, ma un osso duro che gli avrebbe dato filo da torcere fino alla fine. Jorge Lorenzo vinse il suo primo titolo in classe regina nel 2010, ripetendosi nel 2012 e 2015, quando gli occhi del Mondiale erano puntati sulla faida Marquez/Rossi.

L’avventura con le auto

Jerez è un tracciato speciale per il maiorchino che qui ha debuttato nel 2022 nella classe 125cc, aspettando la giornata di sabato in quanto festeggiava il suo 15° compleanno, età minima per il debutto nel Motomondiale. Sul circuito andaluso vanta cinque vittorie in tutte le categorie. Il prossimo 4 maggio compirà 35 anni e riceverà in anteprima come regalo il titolo di MotoGP Legend. La voglia di velocità non gli manca di certo. Da quest’anno inizia la nuova avventura con le quattro ruote alla Porsche Carrera Cup, un modo per riassaporare l’adrenalina delle corse senza troppi rischi e pressioni. Domenica scorsa Jorge Lorenzo ha esordito come wild card nella Porsche Supercup con un risultato ancora poco incoraggiante, esperienza che sfrutterà in vista del campionato monomarca ormai alle porte.