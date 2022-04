MotoGP, Quartararo gela il mercato piloti: accordo con Yamaha quasi fatto

Fabio Quartararo protagonista in pista e nel paddock della MotoGP di stanza a Jerez. Il francese piazza il miglior crono del venerdì in 1’37″071 davanti ad un trio di Ducati, in caso di vittoria potrebbe prendere il largo. Nelle FP1 rimedia una caduta con conseguente botta all’inguine, vede le stelle per qualche minuto ma riesce a risalire sulla YZR-M1 e a concludere la sessione. “È stato un momento duro! Ma so che posso ancora avere figli (ride, ndr). Sono stato un po’ stupido a salire in moto appena caduto, credevo di non avere niente, ma appena salito in sella ho visto che non andava bene… sarebbe stato meglio aspettare“.

Quartararo padrone di Jerez

Al pomeriggio è tempo di iniziare a spingere, guida aggressivamente, firma il best lap. “I venerdì a Jerez sono sempre difficili. Il ritmo è stato buono, anche se c’erano ancora delle chiazze d’acqua in pista e non è proprio comodo“. Sabato sarà una giornata asciutta, nessuna sorpresa dal meteo e forse neanche dagli avversari, perché qui Fabio Quartararo sembra tornato ad essere il padrone del campionato MotoGP. E soprattutto sembra aver ritrovato l’intesa con la sua Yamaha M1, tant’è che ha dato mandato al suo manager Eric Mahè di avviare i colloqui “di pace” con Lin Jarvis. C’è un accordo di massima anche se manca la firma, i vertici della squadra ammettono di aver deluso le aspettative in termini di velocità massima, ma dare garanzie per il prossimo anno non è possibile.

Futuro MotoGP con Yamaha

Alcuni aggiornamenti arriveranno già a stagione in corso, qualcosa già nel test di lunedì: “Abbiamo un piano per quest’anno per compensare il più possibile il nostro svantaggio. Ma Fabio non firmerà con noi sulla base del pacchetto di quest’anno – spiega Lin Jarvis a Speedweek.com -. Si tratterà di avere fiducia nel nostro pacchetto per il 2023 e il 2024. Siamo stati molto aperti e onesti con lui. Gli abbiamo chiesto scusa per le difficoltà che gli abbiamo causato quest’anno e che ci sono ancora“. Probabile che avvengano modifiche nella struttura organizzativa della Yamaha, adesso manca solo il sì definitivo di Quartararo che potrebbe arrivare a giugno o forse prima.

Non solo promesse, ma anche un ingaggio lievitato e non di poco. Tutto meritato, visto che è l’unico pilota del marchio che al momento riesce a fare risultato. “Paghi sempre un pilota per il suo potenziale. Non lo stai pagando per prestazioni passate”, precisa il Managing Director. “Lo paghi per possibili risultati futuri… Penso che raggiungeremo un accordo con Fabio, anche sull’aspetto finanziario. Adesso sono fiducioso e lui riacquista fiducia nel nostro progetto“. Sarà contratto biennale fino alla stagione MotoGP 2024, ma Lin Jarvis precisa: “Non siamo ancora prossimi alla firma di un contratto. Abbiamo alcuni dettagli da discutere, ma sono convinto che daremo buone notizie a giugno“.