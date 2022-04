MotoGP, Tardozzi contro Espargarò: “E’ il re di questa pantomima”

Nella combinata delle prove libere FP1-2-3 MotoGP ci sono ben quattro Ducati nelle prime dieci posizioni. Miglior crono di Pecco Bagnaia che torna a volare sulla sua Rossa in 1’37″2, accesso diretto alla Q2 anche per Enea Bastianini, Jorge Martin e Jack Miller. Al pilota australiano ha fatto riferimento Marc Marquez che è riuscito ad entrare in top-10 seguendo la sua scia. Dopo la diatriba di ieri tra il fuoriclasse Honda e Aleix Espargarò, Davide Tardozzi minimizza l’accaduto nelle prove libere 3.

Tardozzi bacchetta Espargarò

Le scie sono una strategia che è sempre esistita nelle tre classi del Motomondiale, MotoGP compresa. “Marquez è furbo, sapeva che Jack voleva entrare assolutamente nei primi dieci, non poteva chiudere il gas e si è lanciato dietro“, riepiloga il team manager della Ducati. E interviene sulle dichiarazioni di Aleix Espargarò nella giornata del venerdì in cui ha criticato Marc Marquez per aver atteso la scia di Aprilia. Aleix Espargarò… lasciamo stare, è stato il re di questa pantomima in passato, quindi è un po’ divertente leggere quello che dice in questo momento. Marc va sempre rispettato e dargli addosso in questo momento mi sembra poco carino… per non dire altro… Aleix è così, ma poi uno guarda indietro alla carriera dei piloti, un po’ di umiltà fa sempre bene. Criticare un campione del mondo che ha vinto decine e decine di gare…“.

Week-end MotoGP positivo per Ducati

Polemiche a parte il week-end di Jerez si sta rivelando positivo per il team Ducati factory, con Pecco Bagnaia che piazza il miglior crono del mattino e vola direttamente nella Q2. Per il vicecampione MotoGP sarà fondamentale ritornare sul podio, impresa ancora non riuscita in questo campionato 2022. “Pecco e Fabio domani si giocano la gara, ma sul passo gara c’è anche Espargarò che con la gomma media sarà competitivo. Poi non è detto che non ci sia qualche altra Ducati, sappiamo bene che Enea Bastianini e Jorge Martin sono molti forti nella seconda parte di gara“, ha concluso Tardozzi. “Miller ha qualche difficoltà con il freno motore, abbiamo fatto un salto avanti rispetto a ieri, però c’è ancora qualcosa da mettere a posto e spero che lo faremo nelle FP4“.

Foto Motogp.com