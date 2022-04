Ultima sessione di prove libere Moto2 per decidere chi andrà direttamente in Q2. Jake Dixon ha comandato il venerdì a Jerez e decide di confermarsi anche in questo sabato mattina. È ancora il pilota Aspar Team a comandare la classifica, arriverà in Q2 con il tempo di riferimento. Segue un altro britannico, Sam Lowes, ottima terza piazza infine per Barry Baltus. Per quanto riguarda i nostri, troviamo infine Celestino Vietti, Tony Arbolino e Lorenzo Dalla Porta in top 14. Da segnalare poi anche un ritiro prematuro per problemi fisici, con una vecchia conoscenza arrivata in corsa per sostituirlo. I punti salienti ed i risultati delle FP3, ricordando tutti gli orari del GP.

Prove Libere 3

10:50 – Si riparte da Jake Dixon, in vetta sia nelle FP1 che nel secondo turno di prove libere. Celestino Vietti invece è al limite, 14°.

10:55 – Il GP di Keminth Kubo si è concluso alla fine delle prime prove libere. Il rookie giappo-thailandese di Yamaha VR46 Master Camp ha accusato ieri fortissimi dolori nella parte destra del petto. I controlli hanno riscontrato una costocondrite.

11:08 – Duo britannico in vetta, con Sam Lowes che ha preso il comando davanti a Dixon.

11:15 – Circola intanto qualche voce riguardo l’addio di Romano Fenati a Speed Up ben prima del finale di stagione… A motogp.com Luca Boscoscuro non nega la delusione per i risultati finora ottenuti, ma si augura che il pilota ascolano riesca a compiere i passi avanti da lui attesi. “Speriamo di andare avanti assieme, sarebbe perdere un talento” ha concluso.

11:24 – In testa rimane sempre Sam Lowes, top 3 completata da Marcel Schrötter e da Pedro Acosta.

11:26 – Arrivo in corsa in casa Yamaha VR46 Master Camp, ecco in pista Stefano Manzi! L’ex Moto2, ora Supersport, è di nuovo nel Motomondiale al posto di Kubo.

11:29 – Scivola Jorge Navarro, leggermente fuori traiettoria alla curva 2, per poi finire a terra.

11:32 – Nel corso del turno Celestino Vietti era risalito, ma l’assalto finale lo rimette in pericolo…

11:33 – Ultimi due minuti ed abbiamo due incidenti in sequenza: prima Simone Corsi, poi Jeremy Alcoba.

11:36 – Finale super frizzante per la top 14, con il duo britannico che rimane in vetta. Jake Dixon è di nuovo il migliore, con Sam Lowes a seguire e Barry Baltus terzo.

11:38 – Q2 diretta, tra gli altri, anche per Pedro Acosta e Joe Roberts. Celestino Vietti chiude con il 10° miglior crono, seguito a ruota da Tony Arbolino, ma c’è anche Lorenzo Dalla Porta con l’ultimo tempo utile.

La classifica combinata

Foto: motogp.com