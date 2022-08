Moto2: Celestino Vietti ora bisogna reagire, il Mondiale è ancora possibile

Il difficile fine settimana austriaco di Celestino Vietti si stava raddrizzando. Il nostro pilota di punta Moto2 stava dando vita ad una bella rimonta, lanciato a passo di carica verso un podio che gli avrebbe permesso di rispondere per le rime ai rivali. A 9 giri dalla fine però ecco il colpo di scena, una scivolata che lo costringe al prematuro ritiro. Un brutta mazzata: con un Ogura scatenato ed un Fernandez che limita ampiamente i danni, il divario è lievitato a ben 27 punti. Mancano 7 GP alla fine e tutto è ancora possibile, ma Vietti deve ritrovare lo smalto della prima metà di stagione, oltre a non commettere più il benché minimo errore se vuole rimanere in corsa.

Vietti, cos’è successo?

Nel corso di un campionato ci sono sempre circuiti favorevoli ed altri che non lo sono. Questo può spiegare alcune difficoltà del pilota VR46, ma c’è stato un generico calo di costanza. Basta guardare in particolare gli ultimi sei GP, determinanti per il recupero dei due avversari. Certo al Mugello s’è trattato di uno sfortunato zero meccanico, ma in Germania ed in Austria sono errori suoi. Sta facendo poi sempre più fatica a trovarsi in zona podio: dopo il GP del Portogallo ne registriamo solamente un altro, ovvero la vittoria in Catalunya. Il quarto zero del 2022 poi pesa parecchio contro due ragazzi che ne hanno appena uno (Ogura) e due (Fernandez), ma che soprattutto non si staccano più dalle primissime posizioni. Lo svantaggio non è impossibile da recuperare, ma contro due solidi avversari diventa più difficile.

Occasione mancata

L’aspetto che fa ancora più male è il fatto che Celestino Vietti stava volando. Settimo in griglia dopo vari turni complessi, l’italiano di VR46 era riuscito ad impostare un gran ritmo e, giro dopo giro, aveva raggiunto la zona podio. Si era lasciato alle spalle Augusto Fernandez, non proprio in palla in Austria, e stava puntando direttamente agli scatenati ragazzi Honda Team Asia, in particolare Ai Ogura. Prima però c’era Somkiat Chantra, ma ecco l’inaspettato. Vietti manca così una ghiotta occasione per avvicinarsi ai rivali. “Una domenica difficile ed un brutto errore” ha ammesso con rammarico il pilota italiano. Bisogna però già pensare ai prossimi GP: “Siamo veloci, ora dobbiamo essere concreti e costanti.” Qualcosa che è mancato nelle ultime gare e che bisogna assolutamente ritrovare. Ogura e Fernandez non aspettano…

