In mezzo al rosso, ecco spuntare una volta di più Fabio Quartararo. Su una pista, visti i precedenti, dichiaratamente Ducati e poco amata da Yamaha, come confermato in ogni turno fin dal venerdì mattina. Ma il campione MotoGP in carica riesce a superarsi anche stavolta, piazzando costantemente la sua M1 nelle zone alte. In gara infine ‘rovina’ quello che altrimenti sarebbe stato un quartetto tutto di Desmosedici al traguardo. Anzi, chiude a neanche mezzo secondo da Bagnaia in trionfo, quindi davvero vicino ad un’impresa… Con un Quartararo così diventa durissima recuperare. Qui le highlights del GP.

“Ho ripreso fiducia”

“Un sorpasso è sempre piuttosto difficile per noi.” Una dichiarazione che sembra un po’ in contrasto con quanto visto alla chiacchierata nuova chicane nel corso della gara. Ma Fabio Quartararo era ormai lanciato da parecchi giri e non si fa certo intimorire: ecco un sorpasso magistrale ai danni di Jack Miller, prendendosi di forza il secondo posto. “Ho frenato un po’ più tardi, mentre lui ha frenato prima” ha raccontato. “Mi sono detto che dovevo tentare. Credo di averlo sorpreso, poi c’era anche Martin a sinistra, ma non volevo che qualcuno mi superasse.” Non esita a definirla una delle sue manovre più belle in carriera, un altro mattoncino importante a livello di convinzione personale. Rimarcando anche il fatto che il Red Bull Ring non è né tra i suoi favoriti né tra quelli di Yamaha. “Ho ripreso fiducia dopo due GP difficili. Ma siamo tornati, ho lottato come un leone.”

Quel confronto mancato con Marquez

Fabio Quartararo sta davvero facendo meraviglie in sella alla M1. Il pilota che non solo tiene in alto il marchio Yamaha, ma che sta puntando a replicare l’iride conquistato l’anno scorso. Un peccato per lui è che non ci sia Marc Marquez in pista, il numero #1 in MotoGP fino a quell’infortunio a Jerez 2020, con le conseguenze che conosciamo. Anche lui, come Quartararo, è l’unico capace di portare in alto la casa per cui corre, ma a differenza del #93 appare ingiustamente più sottovalutato. Il ritorno di Marquez non ci consegnerà lo stesso pilota di un tempo, ma sarebbe decisamente interessante rivedere un duello tra questi due talenti. Un bell’assaggio c’era stato in Thailandia 2019, un’intensa battaglia tra l’esordiente Quartararo e l’esperto Marquez verso l’ottavo iride. Sarebbe la consacrazione definitiva per il già impressionante campione francese.

