LIVE MotoGP-Moto2-Moto3 Valencia 2022: diretta WUP in tempo reale

LIVE Moto2

9:20 – Si parte, scatta il warm up finale.

9:18 – Fabio Quartararo ormai è molto spesso nel box dell’amico Jake Dixon prima di un turno. Questa mattina non è diverso.

9:17 – Augusto Fernandez ed Ai Ogura sono ormai all’ultima resa dei conti. Lo spagnolo è 3°, 5° il rivale, con 9,5 punti in mezzo in classifica generale. Condizione favorevole per il primo, ma dopo gli ultimi stravolgimenti non si può mai dire.

9:15 – È bastato un solo millesimo, con Pedro Acosta quindi che s’è “accontentato” del 2° posto. È anche lotta tra esordienti, con 3,5 punti a dividerli.

9:13 – “Il mago” Alonso Lopez continua a fare faville in Moto2. Ieri a Valencia è arrivata anche la sua prima pole, polverizzando il record precedente (mezzo secondo meglio di Lüthi).

LIVE Moto3

9:11 – Deniz Öncü chiude in vetta, il primo italiano è Dennis Foggia 6°.

9:05 – Temperature di 9-10° C per cominciare l’ultima domenica di gare del 2022.

9:00 – Scatta il warm up Moto3.

8:55 – Non mancano sanzioni da scontare in gara. Long Lap Penalty per Diogo Moreira, caduto in regime di bandiera gialla. Partenza dalla pit lane e Long Lap Penalty per Jaume Masia e Kaito Toba, venuti alle mani dopo l’incidente nelle FP3.

8:50 – Nella giornata di sabato s’è chiusa la lotta Rookies Cup. José Antonio Rueda, nel 2023 nel Mondiale con KTM Ajo, è diventato il primo pilota in grado di vincere Rookies Cup e JuniorGP.

8:45 – Vice-campionato ancora apertissimo. Sergio Garcia scatterà dal 3° posto per difenderlo, Dennis Foggia è 7°, mentre Ayumu Sasaki è 5°. Lo spagnolo è a 241 punti, 233 per l’italiano, 227 per il giapponese.

8:40 – Deniz Öncü scatterà dalla seconda casella in griglia. La vittoria ancora gli sfugge, sarà la volta buona?

8:35 – Izan Guevara è già campione, ma continua a lasciare il segno. Per lui l’ultima pole position dell’anno e del suo periodo Moto3, l’anno prossimo sarà in Moto2.

GP Valencia, domenica “mondiale” da non perdere: gli orari TV e streaming

Premessa

La MotoGP si aprirà con la pole position di Jorge Martin davanti a Marc Marquez e Jack Miller. Poco più indietro i duellanti mondiali, Fabio Quartararo 4° e Pecco Bagnaia 8°. Sono solo alcuni dei piloti che punteranno alla vittoria in gara, ma per questi ultimi due c’è in palio il titolo, con 23 punti di vantaggio per il pilota Ducati. Che non nasconde la forte tensione, normale a questo punto dell’anno… In Moto2 è testa a testa tra Augusto Fernandez ed Ai Ogura, con 9,5 punti a dividerli, ma non solo. Il poleman Alonso Lopez e Pedro Acosta 2° ad 1 millesimo sono le maggiori mine vaganti del GP, assieme a Tony Arbolino 4°. In Moto3, Izan Guevara scatterà dalla pole e punterà solamente a chiudere al meglio una stagione stellare. Ma prima di tutto questo ci sono i warm up, vediamo come si apre l’importantissima domenica di gare.

Foto: motogp.com