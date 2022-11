Raul Fernandez pronto per la sua ultima gara con KTM, ma… Nella giornata odierna ha fatto anche un giro in ospedale per controllare le sue condizioni. Dopo la caduta nelle prove libere 3 infatti il pilota spagnolo si sentiva piuttosto stordito, sintomo da non sottovalutare con i colpi in testa presi nella carambola nella ghiaia. I controlli però non hanno evidenziato nulla di serio e Fernandez è tornato in azione per le qualifiche, dopo aver saltato l’ultima sessione di prove libere. Domani scatterà dal 23° posto in griglia, pronto a dare ancora una volta il massimo prima del passaggio in RNF Aprilia da martedì.

Fernandez: “Ci ho messo un po’ per rialzarmi”

Il suo è stato uno dei tanti incidenti a cui abbiamo assistito dopo la ripartenza. La sua KTM era distrutta, anche se il pilota se n’è andato sulle sue gambe. “È stata una tipica caduta di Valencia, alla curva 10” ha dichiarato in seguito. Qualcosa però è successo. “Quando sono rotolato nella ghiaia, ho battuto più volte la testa per terra. Sono rimasto giù per qualche secondo prima di riuscire ad alzarmi.” Necessari quindi tutti i controlli del caso. “Mi sentivo frastornato. Sono andato al Centro Medico e poi in ospedale per un controllo completo. Ma tutto è andato bene e sono tornato per le qualifiche.”

Ultimo GP con KTM

Come detto, ha saltato totalmente le libere 4 appunto per svolgere i controlli del caso. In seguito l’abbiamo rivisto regolarmente in azione per la Q1, unica sua sessione di qualifiche, e senza intoppi. Domani scatterà dalla 23^ piazza, determinato a chiudere al meglio un difficile anno d’esordio con KTM. “Vedremo come mi sentirò domani per la gara” ha aggiunto Fernandez. Non mancano i ringraziamenti al team. “Avevo distrutto la moto, ma ne avevo una nuova per la Q1. Voglio fare una bella gara per tutta la squadra domani.”

