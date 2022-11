MotoGP Valencia: Quartararo precede Bagnaia, a Martin l’ultima pole

Brilla Jorge Martin nel sabato a Valencia. L’alfiere Pramac Ducati piazza la terza zampata consecutiva, un’altra pole per chiudere le ultime qualifiche della stagione 2022. Lo spagnolo sorride, ma lo fa anche Marc Marquez: fisicamente non proprio in forma, senza voce, il campionissimo di Honda si prende la 2^ casella in griglia. L’obiettivo? Il minimo è il podio… Terzo Jack Miller nonostante la caduta, con Fabio Quartararo che si prende con le unghie il 4° posto in griglia. Pecco Bagnaia darà l’assalto al titolo dall’ottava casella. Ecco come sono andati i due turni di qualifiche. Qui le immagini della qualifica

Q1: disastro Bastianini

Annunciate sanzioni per due piloti al via in questo turno, in seguito a determinati comportamenti nelle libere 3. In primis, Takaaki Nakagami perderà tre caselle in griglia per ‘lentezza’, Marco Bezzecchi invece ha ricevuto una multa di mille euro per comportamento aggressivo nei confronti di un commissario dopo una sua caduta. Vinales ed Oliveira (scatenato nelle FP4) iniziano al meglio questa prima sessione di qualifiche, ma assieme a loro anche Bastianini, Rins, Morbidelli. Rallenta di colpo Alex Marquez, la sua RC-V è in panne a poco meno di 8 minuti dalla bandiera a scacchi. Non va meglio a Pol Espargaro, che invece scivola alla Doohan poco dopo, nei guai anche Enea Bastianini giù nello stesso punto a neanche due minuti dalla fine! Due spagnoli passano il turno, Maverick Vinales ed Alex Rins: entrambi raggiungono i rispettivi compagni di box già in Q2.

Q2: Martin ruba la scena

Dodici piloti pronti a dire la loro nell’ultima qualifica dell’anno. La più importante per Bagnaia e Quartararo, ma non sono gli unici a cercare il miglior piazzamento possibile per la gara di domani. Forse è un po’ una sorpresa però vedere che il leader MotoGP (nonostante i distacchi minimi) rimane ben lontano dalla prima fila. A referto gli incidenti di Miller e Zarco nei minuti finali, in alto invece c’è da tempo Jorge Martin, che si rivela imbattibile. Terza pole consecutiva, l’ultima dell’anno, con chiare ambizioni di vittoria. L’esultanza di Marc Marquez però mostra chiaramente come il 2° posto sia un grande risultato sia per lui che per Honda. La lotta mondiale è leggermente più indietro, ma lo spettacolo vero e proprio sarà domani.

I settori migliori

Foto: motogp.com