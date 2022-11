MotoGP, Fabio Quartararo ultimo attacco: “Aggressivi, ma intelligenti”

Fabio Quartararo domani scatterà dalla 4^ casella in griglia, quattro posizioni più avanti rispetto a Bagnaia. Il campione MotoGP in carica ha dato davvero tutto per prendersi il miglior risultato possibile in qualifica. Ma la maggiore iniezione di fiducia l’ha data l’ultimo turno di prove libere, in cui è riuscito a mostrare davvero un gran ritmo. In quest’ultimo GP sono tanti i candidati alla vittoria, l’unico obiettivo del pilota Yamaha. Che poi deve sperare nel grave errore dell’avversario, ma nel frattempo sarà importante completare il compitino.

“Aggressivi fin dall’inizio”

Quartararo appare decisamente rilassato in quest’ultimo GP dell’anno. Sa benissimo che il titolo è ormai molto difficile, ma aspetta la conferma matematica prima di sfilarsi la corona per cederla a Bagnaia. Nel frattempo sta davvero dando il massimo possibile, anche per provare a mettere un po’ di pressione in più. Ma soprattutto per una sorta di riscatto personale, visto che l’ultima vittoria risale al GP di Germania… “Penso solo a quello, è l’unica cosa che posso fare. Sarà importante lottare per vincere fino all’ultimo giro” ha sottolineato Quartararo, come riportano i colleghi di Paddock-GP. Intanto c’è grande soddisfazione dopo le qualifiche. “È stato uno dei miei sabati migliori, sono contento delle FP4.” Tattica di gara? “Dobbiamo essere aggressivi da subito, ma anche intelligenti con le gomme.”

Quartararo: “Sembriamo solo noi in pista”

“Non mi interessa quello che fa.” Il campione MotoGP non vuole perdere la concentrazione fin qui mostrata. Il rivale è chiaramente più teso e cauto, visto il grande risultato in palio. Quartararo invece ci scherza su. “È divertente, a guardare la TV sembra che in pista ci siamo solo io e lui. Ma devo pensare solo a me stesso: non abbiamo cinque punti di distacco, il divario è enorme. Quindi non importa quello che fa lui, devo rimanere concentrato su di me.” In tanti puntano alla vittoria, quanto visto nelle FP4 porta all’ipotesi di una gara di gruppo. Almeno inizialmente, anche il degrado delle gomme, come sempre, sarà una variante importante. Un’ultima bella battaglia prima di avere ufficialmente il campione 2022.

Foto: motogp.com