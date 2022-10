Fernandez vs Ogura, sfida tutto-o-niente Moto2: I precedenti a Valencia

Chi sarà il nuovo campione del mondo Moto2? Una questione ancora tutta da decidere, una volta di più serve l’ultimo round della stagione, di scena a Valencia la prossima settimana. Augusto Fernandez ed Ai Ogura sono divisi da soli 9,5 punti verso l’appuntamento al Ricardo Tormo. Dopo gli stravolgimenti degli ultimi GP, il duello è apertissimo tra gli unici due ragazzi rimasti in lotta. Ma chi, prima di loro, ha chiuso i conti a livello mondiale solamente a Valencia? Rivediamo gli unici due precedenti dal 2010, anno in cui la categoria ha preso il posto della storica 250cc. Casualmente, in entrambe le occasioni è stato un duello tra un figlio d’arte ed un esordiente!

2011, l’anno di Stefan Bradl

Il pilota tedesco era partito carico, ma presto ha dovuto fare i conti con un giovane ed agguerrito debuttante. Marc Marquez si è adattato presto ed è diventato così la “grande minaccia” per Stefan Bradl. Fino all’incidente nelle prime libere del venerdì a Sepang, quella prima volta in cui in 18enne spagnolo quasi perse la vista, continuando a vederci doppio per mesi, fino all’intervento nel gennaio 2012. S’è visto così costretto a saltare il GP della Malesia ed il round conclusivo a Valencia. È stata la sua assenza confermata al Ricardo Tormo a consegnare definitivamente il titolo a Bradl ancora prima di iniziare la corsa. Sfida in famiglia vinta dal figlio: a differenza di papà Helmut ‘solo’ vice-campione nell’allora 250cc nel 1991, Stefan si è assicurato un iride in carriera.

2021, Remy Gardner sul tetto del mondo

Un gran duello tra compagni di squadra. Remy Gardner, figlio dell’iridato 500cc 1987 Wayne, e l’esordiente Raul Fernandez hanno presto monopolizzato la questione mondiale. Gara dopo gara, i due ragazzi di Aki Ajo hanno allontanato qualsiasi altro contendente, riservandosi il duello per la corona iridata in Moto2. Una contesa che, dopo il penultimo round dell’anno a Portimao, vedeva Gardner jr al comando con 23 punti di vantaggio sull’agguerrito esordiente spagnolo. Rotta quindi per Valencia per decidere chi dei due sarebbe stato il nuovo campione. Raul Fernandez si impone per pochi decimi su Di Giannantonio ed Augusto Fernandez, Remy Gardner invece non vive uno dei suoi GP migliori. Ma il 10° posto al traguardo è sufficiente: gli bastano 4 punti di margine per dare il via alla festa e scrivere la storia. Assieme a Kenny Roberts sr e jr, lui e papà Wayne diventano la seconda coppia padre-figlio iridata.

Foto: motogp.com