Ai Ogura sbaglia sul più bello ma il Mondiale Moto2 resta in bilico

In Moto2 solo due piloti sono emersi per risultati, costanza e pochissimi errori. Augusto Fernandez ed Ai Ogura si sono guadagnati così la leadership di categoria. Uno dei due sarà il nuovo re della classe di mezzo, un testa a testa che andrà avanti fino a Valencia. Certo è che nei quattro round consecutivi tra Asia ed Oceania non sono mancati i colpi di scena, provocati anche da una giusta dose di tensione a questo punto dell’anno. Ma la caduta del pilota giapponese nel GP a Sepang, il primo grosso errore di un 2022 anche per lui stellare, potrebbe essere stato determinante per le sue speranze iridate…

Fernandez e Ogura, eredi di scuole eccellenti: i precedenti illustri

Nelle mani di Augusto Fernandez

Di sicuro ora il pilota di Aki Ajo è ben più avvantaggiato verso il gran finale al Ricardo Tormo, in programma tra una decina di giorni. Ma 9,5 punti non sono davvero un margine sufficiente per cantare vittoria, anche se sono il gap più ampio visto tra lui ed Ai Ogura da circa 5 GP. Ad indicare quanto sia serrata la battaglia anche di nervi tra i due ragazzi, uno dei quali futuro campione Moto2. Il pilota della squadra guidata da Hiroshi Aoyama però ora rincorre di nuovo. Se guardiamo i suoi risultati stagionali, quello a Sepang è stato solamente il secondo zero dopo lo sfortunato incidente multiplo in Portogallo! Eppure rischia di essere determinante per decidere chi sarà il vincitore di questa stagione, contro un Fernandez che invece di zeri ne ha tre (Argentina, Portogallo, Australia), ma che in altri GP ha portato a casa qualche punticino in più. Senza dubbio in Moto2 abbiamo assistito per buona parte del campionato alla lotta più serrata per la corona mondiale. Vincerà uno solo, ma onore al merito ad entrambi.

Ogura: “Ci ho provato, non è finita”

Pensare però che l’alfiere Honda Team Asia poteva conquistare un risultato forse non determinante, ma di sicuro importantissimo… La corsa in Malesia è stata una sfida solamente tra lui e Tony Arbolino, una fuga in tandem prima di iniziare davvero la battaglia per il primo posto. Augusto Fernandez era più indietro, meno in palla ma determinato a perdere meno punti possibili rispetto all’avversario. Fino al grande regalo, la caduta proprio alla fine di Ai Ogura che gli permette di riprendersi la leadership iridata. “Ci ho provato, ma stavolta sono caduto” è il commento post GP del #79, spiegando il tentativo fino all’ultimo. “Finire 2° non era sufficiente per arrivare con un buon margine a Valencia, dovevo vincere. Sono cose che succedono in gara.” Ogura non perde né la flemma né la determinazione. “È già passato, il campionato non è finito. Ora devo solo concentrarmi e dare il massimo.” Sarà un gran finale incandescente.

Foto: motogp.com/Red Bull KTM Ajo