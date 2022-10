Moto2 Sepang: Tony Arbolino in trionfo, Ai Ogura che errore!

Tony Arbolino, e sono tre! L’italiano di Marc VDS si scatena anche a Sepang, secondo trionfo nelle ultime tre gare di un tour asiatico/oceanico vissuto da protagonista. La lotta mondiale invece non si conclude con questo penultimo GP del 2022. Ai Ogura, a lungo in lotta con Arbolino, all’ultimo giro sbaglia e cade! Perde così la leadership Moto2 ed Augusto Fernandez 4° torna davanti, a servirà il gran finale a Valencia per conoscere il nome del nuovo campione del mondo. La cronaca del GP della Malesia.

Celestino Vietti, non ci siamo

Ai Ogura in pole position, Augusto Fernandez sesto e pronto ad attaccare. Fine della lotta mondiale o si andrà avanti fino a Valencia? Si comincia con l’ottimo scatto del neo leader Moto2, ma fa ancora meglio Arbolino che passa avanti. Non manca qualche pasticcio nelle prime curve, scatenato da un highside di Chantra: il thailandese viene travolto poi dalla moto di Acosta (pilota OK!), un incidente che crea problemi anche a Zaccone, Sanchis e Canet. Ritiro per guai meccanici per Joe Roberts, partenza anticipata invece per Borja Gomez, che riceve quindi una doppia Long Lap Penalty. Celestino Vietti ormai è in crisi profonda: in pochi giri ecco l’ennesimo zero, 5° incidente negli ultimi 7 GP…

Ogura sbaglia, Fernandez no

In breve tempo invece appare chiaro che in vetta è una questione tra Arbolino ed Ogura in fuga, mentre Acosta, che era riuscito a ripartire, è protagonista in seguito di un secondo incidente. Nei giri finali si infiammano più duelli: Ogura sferra l’attacco per la vittoria, ma un errore nel giro successivo lascia strada ad Arbolino, lotta a quattro più indietro, almeno finché Lopez non si prende saldamente il 3° posto. Colpo di scena all’ultimo giro: Ogura attacca ancora Arbolino, ma sbaglia e finisce KO! L’italiano non ha più rivali, arriva un nuovo trionfo in questo finale di stagione in crescita. Alonso Lopez è ancora sul podio, Jake Dixon si impone nella battaglia per il 4° posto, poi diventato 3°, su Augusto Fernandez.

