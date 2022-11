MotoGP Martin dalla pole miglior alleato di Bagnaia “Pronto alla battaglia”

Nella lotta per il titolo MotoGP, emerge Jorge Martin. Il pilota Pramac Ducati si conferma re delle qualifiche, una caratteristica già vista nelle classi precedenti e che sta confermando anche in categoria regina. Terza pole consecutiva, che gli vale l’ex aequo con il suo illustre connazionale Alex Crivillé. L’ultima pole dell’anno nelle sue mani può valere anche l’ultima vittoria? Se così fosse, sarebbe tutto in discesa per Pecco Bagnaia…

Martin all’attacco

È di sicuro una delle mine vaganti della domenica. Jorge Martin ha tirato fuori tutto proprio all’ultimo, beffando gli avversari in griglia. Gomme da valutare, c’è ancora qualche dubbio per quanto riguarda la gara, ma come ritmo lo spagnolo è decisamente soddisfatto. L’ideale sarebbe realizzare un’ottima partenza e provare a scappare, ma Martin la vede difficile. “Siamo in tanti con un buon ritmo. Marquez, Miller, Zarco, Fabio, Pecco… Sono in tanti pronti per la battaglia.” La vittoria però è il suo obiettivo principale, l’alfiere Pramac Ducati vuole chiudere la stagione nel miglior modo possibile.

Il gioco di Bagnaia

Certamente non sarebbe male per il suo collega di marca e leader iridato. In caso di vittoria di qualcuno che non sia Quartararo, Bagnaia potrebbe anche concedersi il lusso di commettere un errore e non finire la gara. Con 23 punti di margine ed il rivale Yamaha 2° o peggio, il Mondiale sarebbe comunque suo. Ci saranno ordini di squadra? “Non mi hanno detto nulla al momento, spero di no” ha dichiarato Jorge Martin a DAZN España. “Non avrebbe senso fermarci, anche perché l’unico modo di aiutare Pecco è vincere la gara. Io o qualsiasi altro pilota.” Tranne appunto il campione MotoGP in carica. La battaglia è apertissima.

Foto: Valter Magatti