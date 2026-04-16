Dalla SBK alla MotoGP, Bulega vuole raggiungere Toprak: "Parlo con alcuni team"

Bulega ad Assen con la chance di proseguire la sua striscia vincente in SBK: si parla anche di quello che farà nel 2027, il suo obiettivo è chiaro.

Nicolò Bulega è arrivato al TT Circuit con il morale molto alto, dopo aver vinto le prime sei gare del campionato mondiale Superbike 2026. Nessuno è riuscito a impensierirlo a Phillip Island e a Portimao, c'è curiosità di vedere se ad Assen il weekend sarà diverso. Il pilota del team Aruba Ducati ha un conto i sospeso con la pista, visto che nel 2025 si ritirò sia in Superpole Race sia in Gara 2 a causa di problemi tecnici alla sua Panigale V4 R. Avrebbe vinto entrambe le corse, invece si ritrovò con due zeri che hanno poi pesato nella lotta iridata con Toprak Razgatlioglu.

Superbike Assen, Bulega può eguagliare Razgatlioglu

A proposito di Razgatlioglu, in questo weekend Bulega ha la possibilità di raggiungere il suo record di vittorie consecutive (13) in SBK. Il turco ha stabilito il primato nel 2024 e lo ha ripetuto nel 2025. Il pilota italiano è arrivato a quota 10, considerando anche le manche finali della scorsa stagione: se dovesse fare tripletta al TT Circuit, eguaglierebbe il suo "vecchio" rivale.

Sicuramente è una motivazione in più poter raggiungere tale record, però Bulegas non ne è ossessionato: "I record mi piacciono, ma non mi interessano troppo. Se ce la dovessi fare, sarebbe positivo, altrimenti non sarebbe un dramma. La cosa importante è raggiungere il grande obiettivo di vincere il mondiale. Ora è importante restare concentrati e continuare a lavorare, gli avversari stanno migliorando e dobbiamo farlo anche noi. A Portimao non ho avuto lo stesso feeling che avevo a Phillip Island".

C'è un altro record che il pilota Aruba Ducati può eguagliare vincendo le 3 gare ad Assen: finora solo Neil Hodgson (2003) e Alvaro Bautista (2019) sono riusciti a vincere le prime 9 manche del campionato. Gli avversari non resteranno a guardare, a partire dal compagno di squadra Iker Lecuona, che a Portimao ha ottenuto i primi tre podi con la Panigale V4 R.

Mercato, dalla SBK alla MotoGP nel 2027?

In questo periodo si parla di Bulega anche in chiave mercato, visto che ha un contratto in scadenza a fine 2026. La sua ambizione è salire in MotoGP e lo ha ribadito anche al TT Circuit: "Non posso dire niente sul futuro, perché sto aspettando di vedere cosa fanno i grandi nomi della MotoGP. Ma il mio sogno, fin da quando ero piccolo, è andare in MotoGP. In questo momento, sono molto felice del mio posto nel Mondiale Superbike, ma ho quel sogno. Con il mio manager stiamo parlando con alcuni team della MotoGP, vedremo molto presto cosa farò l'anno prossimo".