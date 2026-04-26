Gara solida di Bezzecchi e Aprilia in Spagna, il leader della classifica mondiale può essere soddisfatto: ecco la sua analisi.

Quella di Jerez non era stata una pista ideale per il team di Noale negli scorsi anni. Nel 2022 l'unico podio, conquistato da Aleix Espargaro, terzo al traguardo. Dopo la supremazia mostrata nel trittico Thailandia-Brasile-Stati Uniti, il primo gran premio in Europa era un banco di prova molto importante e si può dire che Aprilia si sia ben comportata. La sprint race è poco giudicabile, dato che è successo un po' di tutto, però nella gara lunga le quattro RS-GP26 sono tutte in top 6. La migliore è stata quella di Marco Bezzecchi , secondo alle spalle del vincitore Alex Marquez e sempre leader della classifica generale , con un vantaggio di 11 punti su Jorge Martin (quarto in gara).

Da segnalare anche se si è interrotto il suo record di giri consecutivi in testa a una gara (21), visto che oggi non è mai stato in P1. Le statistiche contano il giusto, per lui era fondamentale conquistare altri punti pesanti nella corsa iridata. Da aggiungere che è al suo sesto podio consecutivo in top-class e quarto consecutivo da inizio stagione. È il primo pilota con 4 podi nei primi 4 GP stagionali dal 2016 (il precedente appartiene a Marc Marquez).

MotoGP Jerez: il bilancio finale di Bezzecchi

Il pilota romagnolo ha rilasciato un'intervista a Sky Sport esponendo la sua soddisfazione per la sua corsa domenicale in Andalusia: "Sono molto contento, è stata una bellissima gara. Non super aspettata, nel senso che questo è stato un weekend in cui abbiamo un po' tribolato. Ho dato tutto quello che avevo per fare del mio meglio. Purtroppo, era difficile battere Alex oggi, però sono molto soddisfatto. Lunedì c'è un test importante e dobbiamo lavorare bene anche stasera, cercando di analizzare tutto e facendo un buon piano per domani".

Alex Marquez superiore, non era battibile a Jerez, ma Bezzecchi ha fatto del proprio meglio per ottenere il massimo risultato alla sua portata: "All'inizio ho cercato di restare attaccato ai fratelli Marquez - racconta - perché sapevo che erano veloci. Nel primo giro hanno subito allungato leggermente, poi sono tornato su e c'è stato l'errore di Marc. Per 10 giri ho fatto un po' di elastico con Alex, poi lui mi ha dato uno strattone quando io ho commesso un errore in curva 1. Alla fine, prevalentemente per guadagnare su Diggia, stavo guadagnando un po' anche su Alex. Ma lui ne aveva un po' di più e ha gestito meglio tutta la gara. Nel finale non ho voluto rischiare troppo. Ho spinto per tutta la gara, però mi sono tenuto del margine per gli ultimi 6-7 giri".

Problema fisico per il pilota Aprilia

Il numero 72 del team Aprilia Racing ha rivelato che non ha corso nella migliore condizione: "Non stavo benissimo fisicamente, ho dovuto un po' arrancare. Non mi sono fatto niente di che nella caduta della sprint, oggi non stavo tanto bene con la pancia".

Rispetto ai primi gran premi, Bezzecchi ammette di non aver avuto il medesimo feeling, principalmente perché non ha potuto portare avanti il lavoro che aveva programmato e perché c'è stato chi (Alex Marquez e team Gresini) ha saputo fare meglio: "Ho avuto delle buone sensazioni - spiega - però non mi sentivo pienamente a posto. Purtroppo, aver perso il sabato per via delle condizioni meteo non ci ha dato una grossa mano nel cercare di sistemarci. Alex e la sua squadra sono stati più bravi nel trovare la quadra subito. Venerdì pomeriggio ci siamo concentrati nel lavorare un po' di più con la soft, dato che di solito nella Sprint soffro un po' di più. Abbiamo dato per scontato di poter poi lavorare con la media sabato mattina, invece il tempo ci ha un po' segato le gambe. Comunque sono contento, perché oggi è stata una bella gara dopo le vicissitudini di ieri".