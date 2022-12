Yamaha, esercito di debuttanti in Superbike: chi andrà meglio?

La Yamaha nel Mondiale Superbike 2023 si presenterà con tante novità. Se nel team ufficiale i piloti sono stati confermati, invece nelle squadre indipendenti ci saranno dei volti nuovi. La curiosità di vederli all’opera è tanta.

Considerando che nel team Pata Yamaha With Brixx sia Toprak Razgatlioglu sia Andrea Locatelli sono in scadenza di contratto, i rookie si daranno battaglia anche per un’eventuale promozione nel 2024. Il turco potrebbe ricevere una chiamata per passare in MotoGP, mentre Loka dovrà essere bravo a conquistarsi la conferma. Chi dei nuovi farà meglio?

Aegerter, dopo Supersport e MotoE anche la Superbike

Dominique Aegerter viene da alcune stagioni particolarmente positive. Ha vinto gli ultimi due titoli mondiali Supersport e nel 2022 ha conquistato anche quello MotoE, dopo il secondo posto dello scorso anno. Ha 30 anni e sa di avere una grande occasione da non sciupare.

Il team GYTR GRT Yamaha gli metterà a disposizione una R1 competitiva e toccherà a lui essere bravo nell’adattarsi in fretta. Purtroppo il primo test a Jerez è stato rovinato dalla pioggia, però ci sono grandi aspettative sullo svizzero. Dopo aver fatto bene in SSP e MotoE, ora è super motivato a imporsi pure in SBK.

Gardner con Yamaha per dimenticare la delusione MotoGP

Enormi aspettative ci sono anche su Remy Gardner, compagno di squadra di Aegerter. Il loro duello interno sarà molto interessante, ciascuno cercherà di prevalere sull’altro. Questa rivalità è decisamente gradita al team GRT, che con la nuova coppia di piloti cerca una svolta dopo un’annata al di sotto delle attese.

L’australiano ha sposato con entusiasmo il progetto, grazie al quale spera di scordare la cocente delusione rimediata nel suo unico anno in MotoGP. Era approdato in top class da campione in carica della Moto2 e le cose non sono andate bene. KTM lo ha scaricato senza troppi complimenti. Ora il figlio d’arte cerca una rivincita nel WorldSBK.

Baldassarri prosegue il nuovo percorso

Lorenzo Baldassarri ha dovuto lasciare il Motomondiale alla fine di un 2021 disastroso con il team MV Agusta Forward e si è rilanciato nel WorldSSP con il team Evan Bros Yamaha. Il cambiamento gli ha fatto bene, è tornato a riassaporare la gioie di vincere e conquistare podi. Non è riuscito a battere Aegerter, ma ha comunque chiuso la stagione con un buon secondo posto finale.

Debutterà in Superbike con il team GMT94, che a sua volta sarà all’esordio nella categoria dopo i tanti anni di Supersport. Questo potrebbe essere un piccolo problema per il 26enne marchigiano, dato che all’inizio la squadra di Christophe Guyot dovrà prendere le misure al nuovo campionato. Le parti dovranno cercare di crescere insieme abbastanza rapidamente.

Ray, dal BSB per brillare anche nel Mondiale SBK

Dopo aver vinto il titolo nel BSB, ora Bradley Ray vuole dimostrare di essere all’altezza del Mondiale SBK. Correrà solo i round europei con il team Motoxracing, ma è determinato a fare vedere quanto vale. Ha già annunciato di voler sconfigger Gardner e di sognare il titolo.

Il 25enne inglese è molto ambizioso e darà il massimo per conquistare una sella migliore per il 2024. La squadra di Sandro Carusi ha fatto bene nella passata stagione con Roberto Tamburini e quella esperienza può essere di aiuto per supportare ancora meglio il nuovo arrivato.