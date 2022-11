MotoGP, Franco Morbidelli sul filo: l’ombra di Razgatlioglu sul suo futuro

Regnava delusione nel box Yamaha dopo la giornata di test MotoGP a Valencia. Fabio Quartararo e Franco Morbidelli ritornano a lamentarsi della nuova specifica di motore, dopo i feedback positivi al termine del test di Misano. Un passo indietro quasi inspiegabile, forse legato ad altri fattori esterni al nuovo quattro cilindri in linea. Fatto sta che a Iwata ci sarà molto da fare durante la pausa invernale per accontentare le richieste del campione francese e per dare una YZR-M1 competitiva anche all’italobrasiliano che si gioca l’ultima chance di restare in Yamaha.

Il test di Morbidelli

Dopo il test Irta di Valencia “qualcosa è andato storto, non volevo finire l’anno così“, ha ammesso Quartararo prima di volare dalla Spagna all’Eicma di Milano. Franco Morbidelli condivide le sensazioni del compagno di squadra. “È strano perché ci aspettavamo più potenza dal motore, dobbiamo capire perché è così. Alla fine non ho girato molto con il nuovo motore perché il telaio che preferisco è arrivato abbinato al vecchio motore. Ma gli ingegneri terranno sicuramente d’occhio il problema del motore e lo studieranno. Troveremo una soluzione per il prossimo anno“.

Yamaha e l’idea Razgatlioglu

Prova a restare ottimista, 88 i giri compiuti martedì a Cheste, ma il tempo stringe. Il contratto del vicecampione 2020 è in scadenza alla fine della prossima stagione MotoGP, confida nel nuovo telaio per migliorare la percorrenza di curva. Le prime gare del Mondiale 2023 saranno decisive per il suo futuro e forse non è un caso che nel paddock catalano ci fosse anche Toprak Razgatlioglu. Il campione turco della SBK sarebbe pronto ad accettare il salto in MotoGP nel caso gli venisse presentata una buona offerta dal team Yamaha factory. L’anno scorso ha rifiutato un contratto con la squadra satellite di Razlan Razali, in quanto concentrato sul titolo Superbike. Il manager Kenan Sofuoglu ha sempre evidenziato che avrebbe preso in seria considerazione solo una sella ufficiale e i tempi potrebbero essere maturi a breve.

Franky e il futuro in MotoGP

Sarà un lungo inverno per Franco Morbidelli, alla ricerca di modifiche al suo stile di guida. Per spremere al limite la M1 occorre un modo di guidarla più aggressivo e l’adattamento si sta rivelando più complicato del previsto. “Tutti meritano un momento di pausa, è stata una stagione lunghissima“, ha concluso l’allievo della VR46 Academy. “Abbiamo trascorso l’80 percento della stagione a recuperare il ritardo con gli altri. Non è stato facile, ma tutti hanno bisogno di una pausa per ricaricare le batterie. In modo da poter iniziare il 2023 nella giusta modalità”. Altrimenti dovrà iniziare a guardarsi intorno nel paddock MotoGP e Lin Larvis qualche segnale di fumo già l’ha sollevato. Con i contratti di quasi tutti piloti in scadenza a fine 2024 non sarà semplice trovare altre opzioni.

