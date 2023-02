Supersport: Marcel Schrotter, che bel debutto! MV Agusta ha pescato bene

In archivio solamente il primo round, ma certo dà morale. Marcel Schrotter, al debutto nel Mondiale Supersport con MV Agusta Reparto Corse, ha messo a referto due gare decisamente solide. Ventidue punti che gli valgono il provvisorio terzo posto generale dietro al leader Bulega (50 punti) ed a Manzi (30 punti)! Davvero una bella partenza per il pilota tedesco ex Moto2, che ora si gode il piazzamento provvisorio per qualche giorno. Ci si sposta subito a Mandalika, tocca già il secondo round del 2023 e certo Schrotter vorrà confermare le belle sensazioni. Ed è il caso di tenerlo d’occhio…

Dobbiamo ricordare che non è stato un esordio assoluto. Il 30enne di Vilgertshofen ha anticipato l’inizio della collaborazione con MV Agusta, disputando l’ultimo round 2022 proprio a Phillip Island. Uno zero in Gara 1 a cui è seguito un 7° posto in Gara 2, niente male per un pilota alle prime armi in Supersport. Schrotter ha subito ripetuto il risultato quest’anno, iniziando dalla caotica prima gara del weekend, per poi fare ancora meglio nella seconda corsa. Dietro al battagliero trio in fuga composto da Bulega, Manzi ed Oncu c’era proprio Schrotter, una P4 poi congelata con la bandiera rossa a cinque giri dalla fine.

“Un debutto di successo” è il primo commento dello stesso pilota tedesco, decisamente soddisfatto del primo weekend di gare del 2023. “Abbiamo iniziato a lavorare sul serio solo lunedì scorso ed abbiamo preso un sacco di punti importanti” ha poi aggiunto. Nonostante tutto Schrotter si rimprovera già qualcosa. “La mia partenza non è stata delle migliori e devo ancora abituarmi alla MV Agusta” ha sottolineato. “Ma la competizione è pazzesca nei primi giri, quando le gomme sono fresche. In Gara 2 la top 3 era già scappata al secondo giro.” Non per questo però la sua corsa è stata particolarmente tranquilla.

Ma il debuttante Schrotter ha risposto colpo su colpo agli avversari. “Ho perso posizioni al via, ma volevo risalire. Quando mi sono portato davanti al mio gruppo ho cercato di prendere un po’ di margine.” Riuscendoci: per qualche giro il vantaggio è minimo, in seguito cresce ben oltre il secondo. “Da quel momento ho pensato solo a finire la gara senza errori” ha sottolineato il tedesco. Schrotter rende anche merito agli avversari: “Ho dovuto lottare con piloti del calibro di Federico Caricasulo, gente capace di vincere in gara. Insomma, ho dato il mio, ora cerchiamo di ripeterci già in Indonesia.”

