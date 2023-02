Supersport, rammarico Manzi: “Bandiera rossa proprio quand’ero 2°…”

Un problema di scelta di gomme gli ha impedito di giocarsi la vittoria in Gara 1. Stefano Manzi oggi s’è rifatto con gli interessi, rendendosi protagonista di un’incredibile battaglia tra lui, Nicolò Bulega e Can Oncu. Un triello serrato che poteva vedere chiunque in trionfo, ma non è stata la bandiera a scacchi a decidere. Gara 2 infatti è stata interrotta anzitempo per “oche in pista”, proprio quando il ducatista era al comando su Manzi e Oncu. Arriva il primo podio con Yamaha e Ten Kate, ma è un risultato dolceamaro per l’imprevisto e quindi la prematura conclusione.

“Una grande battaglia a tre per la vittoria, a volte mi sono anche portato al comando” ha sottolineato Stefano Manzi alla fine della corsa. I guai di ieri gli hanno dato la carica per la seconda gara australiana, ma ecco l’imprevisto che ferma tutto a cinque giri dalla fine. “Sfortunatamente c’è stata la bandiera rossa proprio quand’ero secondo…” Manzi quindi si ritrova impossibilitato a giocarsela fino alla fine contro il connazionale. “È bello finire sul podio, però è come se fossi un po’ arrabbiato per l’interruzione.” Chissà, magari avrebbe potuto vincere? “Questo non posso dire, certo però ci avrei provato visto che eravamo tutt’e tre molto vicini.”

Si chiude così un accesissimo ed imprevedibile primo round in Australia, con il rammarico però per un finale-non-finale. Ma il prossimo appuntamento è vicinissimo, tra appena cinque giorni scatta l’appuntamento in Indonesia. “Avremo già altre due gare e devo essere più forte dell’anno scorso” ha sottolineato Manzi, rievocando il 2022. “Ero dietro a Domi [Aegerter] e ho chiuso secondo, di nuovo per una bandiera rossa! Stavolta dobbiamo fare meglio.” Nicolò Bulega è l’uomo da battere quest’anno? “L’ha fatto vedere nei test ed anche questo fine settimana. Sarà una bella battaglia.”

Foto: Ten Kate Yamaha