Michael Rinaldi lo scudiero “Manca l’ultimo passo per pensare in grande”

Michael Rinaldi è felice ma… Il pilota romagnolo, in cuor suo, desidera lottare per il Titolo Mondiale però Alvaro Bautista in questo momento è su un altro pianeta, rispetto a tutti. Dopo un sabato amaro, pesantemente condizionato dalla pioggia, Michael Rinaldi si è classificato secondo sia nella Superpole Race che in Gara-2.

“E’ stata una giornata positiva – commenta Micheal Rinaldi – Dopo la brutta performance in gara-1 era importante tornare davanti. Quando aveva iniziato iniziato a piovere non pensavo di avere brutto feeling con la moto ma non mi aspettavo di andare così male quindi dobbiamo capire bene il perché e cercare di non ripetere più questo errore. Però eravamo andati forte nei test e su tre piste diverse, il venerdì eravamo andati bene e quindi c’era la consapevolezza di poter lottare se non per la vittoria almeno per il secondo posto”.

Appena hai visto il cielo sereno ti è tornato il sorriso?

“Sono arrivato secondo Alvaro era già lontano e non sono riuscito a lottare con lui per la vittoria. Il secondo posto è un ottimo risultato anche per la griglia di gara 2. Sono partito secondo ed arrivato secondo. Io e Alvaro abbiamo fatto un passo incredibile per tre quarti della gara. Lui è stato veloce anche negli ultimi cinque giri mentre io ho avevo problemi di usura di gomma. Sono contento. Siamo migliorati tanto rispetto allo scorso anno. Ora dobbiamo fare ancora uno step per riuscire a stare ancora più vicini ad Alvaro e possiamo iniziare a pensare in grande”.

Foto Aruba Racing