Moto2, RW Racing GP cambia nome: ecco il Fieten Olie Racing GP

L’unica squadra dei Paesi Bassi presente nel Motomondiale affronta la Moto2 2023 con un nuovo nome. RW Racing GP quest’anno assumerà la denominazione Fieten Olie Racing GP grazie al suo nuovo main sponsor. Una compagnia della provincia olandese di Drenthe che collabora con la squadra dal 2017, da quest’anno cambia il suo ruolo. Con questa grande novità è stata mostrata la colorazione delle KALEX Triumph 2023 che guideranno il 18enne belga Barry Baltus ed il 17enne olandese Zonta van den Goorbergh in questa nuova stagione Moto2.

“Sarà il mio terzo anno con la squadra” ha sottolineato Baltus. “Ci conosciamo tutti, quindi sarà più facile, ed avremo la KALEX 2023, quindi lo stesso materiale di tutti gli altri. Non vedo l’ora di iniziare!” Non è da meno Van den Goorbergh, pronto per la sua seconda stagione nella categoria Moto2 dopo un difficile salto dal CEV Moto3. “Abbiamo lavorato duramente durante l’inverno” ha dichiarato. “Ho imparato tanto l’anno scorso, ora bisogna dimostrare di cosa siamo capaci!”

Il team manager Jarno Janssen, oltre a spiegare il ruolo del nuovo sponsor principale, sottolinea l’impegno dei suoi piloti. “Barry ha iniziato il secondo periodo con noi: dopo due anni insieme, sarà con noi fino al 2024” ha dichiarato. “Dopo la crescita nel 2022, con due top ten, ci aspettiamo altre sorprese. Zonta l’anno scorso era al debutto, ma è cresciuto molto come pilota.” Infine, parole di soddisfazione anche da parte di Richard Fieten, direttore della compagnia: “Team ed azienda olandesi, oltre all’atteso GP ad Assen. Ci auguriamo di vedere bei risultati da Zonta, Barry e tutti il team!”