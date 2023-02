Supersport, Can Oncu si carica: “Che battaglia, bravi Manzi e Bulega!”

La rabbia per l’incidente nel giro di ricognizione prima della caotica Gara 1 certo ha dato una spinta ancora maggiore a Can Oncu. Il giovane pilota turco non si è davvero risparmiato in questa domenica a Phillip Island. Ecco quindi l’intensa e bellissima battaglia con Nicolò Bulega e Stefano Manzi, a caccia del primo trionfo in Supersport. Ma ci ha pensato la fauna locale a rovinargli il programma ed a consegnare la doppietta al pilota Ducati. Oncu però sorride, la lotta gli è davvero piaciuta.

L’alfiere Kawasaki Puccetti aveva bisogno di partire col piede giusto nel suo quarto anno Supersport. Anche perché l’obiettivo dichiarato è essere tra i protagonisti della lotta mondiale. La seconda casella in griglia conquistata in qualifica, diventata pole dopo la prima interruzione, è stata totalmente vanificata dall’inattesa scivolata nel warm up lap. “Avevamo la possibilità di vincere” ha ammesso amareggiato Oncu. Un brutto zero da cancellare in fretta e non s’è fatto pregare: eccolo agguerrito protagonista della seconda ed ultima gara del weekend.

“Voglio fare i complimenti a Manzi ed a Bulega! È stata davvero una bella battaglia, pulita, e mi sono divertito molto.” Il primo pensiero di Can Oncu è per i due compagni di bagarre, assieme a lui parte del trio che ha regalato spettacolo a Phillip Island. “Peccato per la bandiera rossa, fino a quel momento era stato molto divertente” ha aggiunto Oncu. Cinque giri finali in cui sicuramente non sarebbero mancate ulteriori scintille, il bottino era prestigioso: la doppietta per Bulega, la prima vittoria dell’anno per Manzi, la prima vittoria Supersport per il pilota turco.

Chissà come sarebbe finita, i tre erano vicinissimi… Ma hanno deciso le due oche a passeggio in pista, con conseguente bandiera rossa. “Immagino che tutti stessero aspettando gli ultimi giri, non stavamo spingendo troppo per non bruciare le gomme. Alla fine ha vinto il più fortunato!” Oncu la prende con filosofia, rinnovando poi i complimenti ai due avversari. “Sono contento del risultato, la mia stagione è iniziata sul serio oggi. A Mandalika spero di divertirmi di nuovo così!”

Foto: worldsbk.com