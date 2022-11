Supersport: Marcel Schrotter, che debutto con MV Agusta!

Il Motomondiale s’è concluso da circa due settimane, ma Marcel Schrotter non ha aspettato di più per immergersi nella sua nuova avventura. Il 29enne tedesco, chiuso il decennio in Moto2, ha preso parte all’ultimo round WorldSBK in Australia, di fatto anticipando il suo debutto nel Mondiale Supersport. Per lui primo contatto con la F3 800 RR di MV Agusta Reparto Corse, squadra con cui disputerà il 2023 accanto a Bahattin Sofuoglu. Schrotter conosce bene Phillip Island, ma stavolta ci ha corso con un nuovo format, una nuova moto e quindi nuovi colori, e non è andata affatto male! Chissà che non diventi un’altra rivelazione della categoria…

Iniziamo dal venerdì, due turni di libere chiusi con il 13° posto combinato a poco più di un secondo dal miglior crono. Partenza col piede giusto, ma sabato ci sono Superpole e Gara 1, Schrotter vuole fare ancora meglio. Ci riesce alla grande in qualifica, visto che ottiene un’ottima sesta casella in griglia! Ma i problemi iniziano più tardi, precisamente quando si scatena un secondo acquazzone su Phillip Island. Una complicazione non da poco, visto che non aveva ancora girato in condizioni di bagnato (per la Superpole la pista era già tornata asciutta). Schrotter scatta con difficoltà, perde qualche posizione, per poi chiudere con una caduta spettacolare dopo appena sei giri, fortunatamente senza conseguenze.

Ma manca ancora un giorno, il pilota originario di Vilgertshofen è pronto a riscattarsi immediatamente. Dopo un warm up in condizioni miste, Gara 2 si svolge su pista asciutta, un aiuto per la wild card MV Agusta. Partenza così così, ma Schrotter si riprende subito, ed anzi ingaggia un bel duello con Montella e Bulega, componendo un trio che recupera presto sul gruppo di testa. In seguito però accusa qualche difficoltà (il cambio di geometria non paga fino alla fine) ed è costretto a cedere il passo, ma un 7° posto al debutto non è davvero da buttare! Schrotter non nasconde un pizzico di delusione per l’azzardo ed i problemi nella seconda parte di gara, ma se questo è l’esordio…

“Ho dimostrato che sono ancora veloce” ha sottolineato il pilota tedesco alla fine del round australiano. Il bilancio finale è chiaramente molto soddisfacente. “Non avevo nessuna esperienza, ma penso di essermi comportato piuttosto bene” ha aggiunto Marcel Schrotter. “Anche se, a causa del meteo, non è stata una passeggiata.” Come detto però s’è ampiamente rifatto domenica dopo l’incidente che ha chiuso prematuramente Gara 1. “Ho anche lottato per il podio fino a metà gara” ha continuato l’ex Moto2. “Abbiamo raccolto informazioni importanti che dobbiamo portare con noi. Per ora ringrazio chi mi ha permesso di avere questa prima impressione in vista del prossimo anno, ma non vedo l’ora di fare ancora di più!”

