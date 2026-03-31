Alessia Tonini nel CIV Femminile 2026 con lo sponsor di un top team Ducati

DTO, sponsor del Garage 51 di Michele Pirro e di altri piloti di caratura mondiale, supporterà Alessia Tonini nel CIV Femminile

Il principale partner di un top team Ducati del CIV Superbike (ma non solo) che sponsorizza una pilota del CIV Femminile. Questa l'anomalia che si registrerà nel circus tricolore. DTO Excellence for Innovators, tra le varie cose main sponsor del Garage 51 Racing Team di Michele Pirro, sponsorizzerà Alessia Tonini nella stagione 2026 della serie tricolore riservata alle donne. Per il suo ritorno alle competizioni la pilota pugliese entrerà a far parte ufficialmente della “DTO Racing”, potendo contare sul supporto dell'azienda leader nella commercializzazione e noleggio di strumentazione scientifica.

DTO SI RAFFORZA NEL CIV

Il motociclismo, si sa, richiede ingenti investimenti. In un periodo di difficoltà economiche e di incertezze sotto molteplici punti di vista, reperire il budget per coprire tutte le spese e, nel caso dei piloti, per garantirsi una moto è un'operazione sempre più ardua. Figuratevi trovare un'impresa nazionale che finanzia contemporaneamente differenti progetti, ma ci sono delle bellissime eccezioni. Nel nostro movimento motociclistico spicca DTO, azienda salita alla ribalta con la creazione di una “academy” per la crescita dei talenti italiani e il sostegno dei team. Da quest’anno, sarà parte integrante di questo ambizioso programma anche Alessia Tonini, attesa al via del CIV Femminile. Una nuova collaborazione che DTO porterà avanti di pari passo all'ormai consolidata partnership con il Garage 51 Racing Team di Michele Pirro, struttura prossimamente impegnata nel CIV Superbike proprio con il collaudatore Ducati Corse . Non verrà meno il rapporto con altri volti noti del panorama internazionale (tra cui Nicolò Bulega, Danilo Petrucci, Yari Montella e Lorenzo Savadori).

ALESSIA TONINI NEL CIV FEMMINILE

Alessia Tonini, attuale compagna del Campione CIV Superbike in carica Alessandro Delbianco , affronterà con l'obiettivo di crescere di gara in gara la sua prima stagione completa nel CIV Femminile dopo qualche sporadica apparizione nel biennio 2023-2024. Per questa avventura nel nuovo corso del campionato italiano in rosa "in stile WorldWCR", l'originaria di Bari correrà in sella ad una Yamaha R7 schierata da MBM Racing Team con l'assistenza tecnica di MC Racing Team.

DUE PILOTE PER MBM RACING

Alessia Tonini sarà affiancata in squadra dalla 16enne Ginevra Minelli, dai trascorsi di rilievo nei Trofei MotoEstate e reduce da un 2025 vissuto con il team Gradara Corse alternandosi tra Women's European Championship e CIV Femminile. "Oh yes, oh yes! Quest'anno si realizza un sogno: parteciperò al CIV Femminile", l'entusiasmo manifestato da Alessia sui suoi canali social. "Un traguardo inseguito con determinazione, sacrifici e tanta passione. Finalmente ci siamo. Non vedo l'ora di scendere in pista e dare tutto".

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