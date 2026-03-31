MOTOGPSUPERBIKE MOTOCROSS IN PISTA STORIE DI MOTO NOVITA’PAOLO GOZZI BLOGBOOKSHOP

A Suzuka paura per Bearman: l'impatto da 50G accende l’allarme sicurezza sulle ricariche

Formula 1
di Riccardo Ventura
martedì, 31 marzo 2026 alle 21:30
Bearman
L'entusiasmo suscitato dall'arrivo di un nuovo talento come Kimi Antonelli, il primato italiano nel Mondiale come non succedeva da tanti non deve farci dimenticare un altro aspetto. In Giappone la Formula 1 ha riscoperto la paura.
L’incidente di Oliver Bearman in avvicinamento alla curva Spoon poteva avere conseguenze molto serie. Il pilota è uscito sofferente dalla sua Haas, anche se poi si è appurato che le conseguenze non erano state gravi. Ma potevano esserlo. Perchè il britannico ha dovuto uscire di pista per non prendere in pieno la vettura di Colapinto che aveva rallentato per il coast and lift, cioè per l'operazione di ricarica della batteria. Il botto è avvenuto in uno dei tratti più veloci e insidiosi del tracciato di Suzuka. Non a caso, in quello specifico punto, per le gare di moto come la celebre 8 ore di Suzuka è stata inserita una chicane di rallentamento.

Il brutto incidente occorso a Bearman

A provocare l'incidente è stata l'enorme differenza di velocità fra la Haas, con Beaman che stava facendo la sua gara, e la Alpine di Franco Colapinto che invece stava ricaricando, con il pilota fra l'altro intento a manovrare la miriade di comandi sul volante. Colapinto ha allargato la traiettoria, non è chiaro se per un attimo di distrazione o per difendersi dall'attacco. Fatto è che Bearman è dovuto uscire fuori pista, impossibilitato a rallentare per impostare la Spoon. La Haas ha attraversato la pista ed è finita contro le barriere con un'energia di impatto di 50G. Bearman se l'è cavata, uscendo quasi indenne, solo grazie alla sicurezza che hanno raggiunto le vetture di Formula 1. Ma adesso c'è questo grave problema delle operazioni di ricarica, in pieno GP, che possono mettere a repentaglio l'incolumità dei piloti.

I piloti avevano avvertito già la FIA

Colapinto si è detto dispiaciuto per quello che è successo e quando ha saputo che Bearman stava bene ha fatto un bel sospiro di sollievo. L’alfiere dell’Alpine non è stato penalizzato, anche perché se è vero che si è spostato a sinistra, nessuna regola lo vieta, perchè il regolamento non prescrive, almeno al momento, che quando si è in fase di ricarica non si possa comunque difendere la posizione. Gli stessi piloti e lo stesso Olivier non hanno detto nulla sulla manovra difensiva, ma hanno soltanto spiegato che non vengono ascoltati dalla Federazione su queste questioni di sicurezza.
Adesso che è successo un incidente, come ogni volta, la FIA dovrà per forza aprire gli occhi e il mese di pausa, causa la cancellazione dei due GP medio orientali, cade a proposito. Il nuovo regolamento della Formula 1 ha aumentato i sorpassi, ma la svolta tecnica è stata così ampia che chi l'ha interpretata meglio, cioè la La Mercedes, adesso vanta un vantaggio consistente. In fin dei conti ogni ciclo tecnico ha sempre originato queste problematiche che richiedono un certo tempo di adattamento.

Serve una soluzione

Un mese di pausa tra il GP del Giappone e il GP degli Stati Uniti d’America deve servire alla FIA per cercare una soluzione. La prima cosa da fare sarebbe quella di parlare con i piloti e coinvolgerli per migliorare queste tematiche legate alla sicurezza. Loro avevano avvertito che sarebbe potuto capire, ma la sirena d’allarme non è stata recepita. Questa ottusità della FIA non fa altro che allontanare le parti in causa ed allora poi non si può biasimare Max Verstappen se vuole abbandonare la Formula 1. Quando un quattro volte Campione del Mondo dice che non si diverte più, dovrebbe spronare la Federazione e Liberty Media a capire cosa non va. E' vero che il campionato sta riscuotendo sempre più successo, e anche in Giappone c'è stato un record di presenze clamoroso. Ma la sicurezza dovrebbe venire prima di tutto.

Leggi anche

Italia in festa: Andrea Kimi Antonelli vince il GP Giappone, Leclerc da urlo a SuzukaItalia in festa: Andrea Kimi Antonelli vince il GP Giappone, Leclerc da urlo a Suzuka
F1 tra euforia e rammarico: Antonelli primo nel Mondiale, Verstappen fra i dubbi e aprile senza GPF1 tra euforia e rammarico: Antonelli primo nel Mondiale, Verstappen fra i dubbi e aprile senza GP
“Come ho progettato il mio sogno” la biografia di Adrian Newey il “mago” dei tecnici di Formula 1. In vendita su Amazon e in tutte le librerie.
FOTO: Formula 1
Liberty Media

diRiccardo Ventura

Continua a leggere

loading

Potrebbe anche piacerti

Antonelli
Formula 1

F1 tra euforia e rammarico: Antonelli primo nel Mondiale, Verstappen fra i dubbi e aprile senza GP

30 marzo 2026
HEjqHZ0WIAAd82O (1)
Formula 1

Italia in festa: Andrea Kimi Antonelli vince il GP Giappone, Leclerc da urlo a Suzuka

29 marzo 2026
Antonelli
Formula 1

GP Giappone: Antonelli un'altra pole! E' la cinquantesima per un italiano

28 marzo 2026

Altre notizie

Enea Bastianini pilota KTM Tech3 MotoGP ad Austin

Bastianini e il segreto aerodinamico KTM: una mossa potrebbe cambiare il suo 2026

MotoGP
Lorenzo Baldassarri in azione a Portimao

Superbike, Lorenzo Baldassarri racconta un retroscena di Portimao: "Sabato avevo le lacrime agli occhi"

Superbike
casino

Casinò con deposito minimo di 1 5 o 10 euro

Racing Team
toprak-motogp-first-point

La piccola gioia di Toprak Razgatlioglu nella crisi nera Yamaha

MotoGP
Andrea Giombini su MV Agusta del WorldSSP

Supersport: la parabola discendente MV Agusta con aggiornamenti inutili e gap preoccupante

In Pista

Articoli popolari

Pecco Bagnaia

Texas amaro per Pecco Bagnaia: nuove indiscrezioni sul contratto con Aprilia

MotoGP
I piloti schierati in griglia alla partenza della Gara MotoGP ad Austin, USA GP

Mondiale MotoGP 2026: la classifica piloti aggiornata dopo Austin

MotoGP
Marc Marquez

Doppia batosta per Marc Marquez: il braccio destro non migliora

MotoGP
Jonathan Rea pilota tester Honda HRC Superbike WorldSBK

Jonathan Rea, com'è stato il ritorno in SBK? "Non c'è da festeggiare"

Superbike
Fabio Di Giannantonio

Ducati GP26 in difficoltà: 'Diggia' svela i punti deboli della Desmosedici

MotoGP

Loading