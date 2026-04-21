Weekend positivo ad Assen per Bautista e il team Barni: il due volte iridato Superbike ha fatto passi in avanti.

Il round a Portimao era stato deludente per il Barni Spark Racing Team, che dopo l'ottimo inizio a Phillip Island sperava di fare risultati decisamente migliori. Ma la squadra di Marco Barnabò ha reagito ad Assen: Alvaro Bautista si è classificato tre volte quarto, mentre Yari Montella è arrivato rispettivamente undicesimo, ottavo e quinto nelle tre gare Superbike al TT Circuit. Un ottimo bottino di punti che fa bene al morale di tutto il box.

Superbike Assen: svolta per Alvaro Bautista?

Il due volte campione del mondo SBK giudica positivamente le prestazioni e i risultati ottenuti nei Paesi Bassi: "Dobbiamo essere soddisfatti, siamo arrivati tre volte quarti e la cosa più importante è essere stati costanti durante il weekend. Sono felice, rispetto a sabato abbiamo fatto un piccolo cambiamento alla moto e nella Superpole Race sono riuscito a spingere forte fin dal primo giro, dove di solito ho dei problemi. Anche in Gara 2 il feeling nei primi giri era migliore rispetto a quello di Gara 1: infatti, sono riuscito a lottare con gli altri piloti senza perdere tanto. Siamo stati ancora lontani dalla battaglia per il podio, però abbiamo ottenuto il massimo".