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"E' sempre colpa di Marquez": quando la TV prende fischi per fiaschi

Paolo Gozzi Blog
di Paolo Gozzi
MotoGP Indonesia: l'incidente in partenza
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Parte la gara Sprint del GP d'Indonesia e la prima curva diventa un ring. Marco Bezzecchi sbaglia e travolge l'altra Aprilia di Raul Fernandez che partiva largamente favorito. Ma in TV la vedono diversamente: "Marc Marquez è entrato troppo aggressivo, fa sempre così". Il racconto delle corse è al contrario, la dinamica dell'incidente è ribaltata.
Mauro Sanchini è la voce tecnica di Sky Sport MotoGP. Ha corso anche a livello Mondiale, in Superbike: non era protagonista, ma nessuno arriva al top se non è maledettamente bravo. Commenta la top class per la tv a pagamento da molti anni, ed è colui che dovrebbe chiarire agli spettatori gli aspetti tecnici delle corse. In particolare a quel tipo di pubblico che magari si avvicina per la prima volta e non conosce le dinamiche.

L'aggressività è una colpa?

Quindi stupisce che la lettura dell'episodio principale del sabato sia stata così spiazzante. Marc Marquez ha gestito la prima curva da fuoriclasse qual è: partiva dalla seconda fila, quindi era ben consapevole che si sarebbe giocato tanto in quella specifica manovra. In questa MotoGP dove i sorpassi in gara sono molto difficili, causa aerodinamica, gestione gomme e tanto altro, il momento della partenza è l'atto fondamentale. E' normale che tutti rischino per massimizzare l'azione. Marc ha eseguito alla perfezione il suo piano gara: ottimo stacco al via, precisa scelta della linea da percorrere e frenata...alla Marquez. Jorge Martin, anche lui in seconda fila, ha fatto le identiche mosse ed è stato perfino più bravo, tanto da uscire dalla fatidica svolta in testa al gruppo. Marc Marquez non ha toccato nessuno, si è ancorato alla linea ed è riuscito a guadagnare tre posizioni. Esattamente quello che voleva.

L'antipatia de relato 

Marco Bezzecchi, su una linea troppo esterna e meno efficace, ha tentando di non perdere slancio nei confronti Martin e Marquez, finendo per perdere il controllo e finire addosso all'incolpevole Fernandez. Incredibilmente, il commento tecnico della TV italiana ha alzato il cartellino rosso su Marc Marquez, proprio mentre Raul, appena rialzatosi, mandava a quel paese il Bez. E' comprensibile che Marc Marquez non stia simpatico a Sanchini. E' stato il nemico storico di Valentino Rossi, e Sanchini è di Pesaro, quindi fa parte del clan Rossi. Ma le opinioni personali non possono rendere ciechi e seminare imbarazzo perfino all'interno della cabina commento. Stavolta perfino Guido Meda ha tenuto a puntualizzare che secondo lui Marquez non c'entrava niente.
Raul Fernandez applaude ironicamente Marco Bezzecchi

Bez patatrac 

Il fatto principale della giornata ha un risvolto molto concreto e pesante: Marco Bezzecchi, il dominatore della prima parte di questo Mondiale, ha commesso un altro errore tirandosi di fatto fuori dalla corsa al titolo e affossando le possibilità di vittoria di un compagno di Marca. Purtroppo, un autentico disastro. E di questo bisognava parlare subito, a caldo. Invece sono andati a cercare le responsabilità di Marc Marquez. Mah.
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Marc Marquez

diPaolo Gozzi

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