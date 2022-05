Enea Bastianini trionfa a Le Mans e adesso può davvero pensare di vincere il titolo MotoGP. Sul podio Jack Miller e Aleix Espargarò. 4° Fabio Quartararo che conserva il suo primato in classifica, 5° il connazionale Johann Zarco che tiene dietro Marc Marquez.

-2 giri: Bastianini vola solitario verso il successo.

–4 giri: Bastianini, MIller e Aleix Espargarò in zona podio. 4° Quartararo davanti a Zarco e Marquez.

-6 giri: Cade Pecco Bagnaia alla curva 14!

–7 giri: Bastianini mette pressione e supera Bagnaia che risponde… poi Pecco va lungo e Bestia balza al comando.

-8 giri: Tra Pecco Bagnaia ed Enea Bastianini si preannunciano scintille nei giri finali. La coppia italiana potrebbe fare coppia nel team Ducati factory dal prossimo anno…

–10 giri: Nelle retrovie 11° Pol Espargarò seguito da Marini, Vinales, Di Giannantonio, Bezzecchi, Alex Marquez.

-12 giri: La top-10: Bagnaia, Bastianini, Miller, Espargarò, Quartararo, Marquez, Zarco, Nakagami, Oliveira, Binder. Cade anche Jorge Martin a 11 giri dalla fine.

–14 giri: Cade anche Joan Mir. Bastianini a 2 decimi da Bagnaia…

–16 giri: Bastianini prova ad attaccare Miller e lo supera, Jorge Martin sale in decima piazza.

-18 giri: Le tre Ducati di Bagnaia, Miller e Bastianini saldamente in zona podio. 4° Joan Mir, 5° Aleix Espargarò davanti a Fabio Quartararo e Marc Marquez.

-20 giri: Cade anche Raul Fernandez. Tra Bagnaia e Miller ci sono 4 decimi di gap. 18° Franco Morbidelli, 20° Andrea Dovizioso.

-22 giri: La top-10 del GP di Le Mans: Bagnaia, Miller, Bastianini, Mir, A. Espargarò, Quartararo, Marquez, Nakagami, Zarco, Binder. 17° Maverick Vinales.

-23 giri: Grande sfida rossa tra Bagnaia e Miller con il pieontese che è passato al comando. Caduta per Remy Gardner. 7° Marc Marquez.

-25 giri: Caduta di Alex Rins, Bastianini sale al terzo posto inseguito da Joan Mir. 18° Bezzecchi.

-27 giri – Jack Miller al comando seguito da Pecco Bagnaia e Alex Rins. 4° Bastianini seguito da Mir, Aleix Espargarò e Marc Marquez. Brutta partenza per i francesi Quartararo e Zarco, rispettivamente 8° e 10°.

Il pre-gara del GP di Francia

13:57 – Pochi minuti al via del GP di Le Mans della classe MotoGP. 27 i giri prima della bandiera a scacchi.

13:55 – Sarà importante la scelta della gomma posteriore, si oscilla tra la soft e la media. Quartararo adotta la soluzione più morbida.

13:50 – Davide Tardozzi abbozza una strategia di partenza per il duo piloti della Ducati factory: “Cercheranno di tenere dietro Fabio Quartararo il più possibile, vorrà attaccare subito e provare ad andare via. Ma dovranno tenerlo a bada fino alla fine“.

13:47 – Jorge Martin ed Enea Bastianini si contendono la sella al fianco di Pecco Bagnaia per la stagione MotoGP 2023. Chi verrà escluso resta (o passa) in Pramac Racing.

13:43 – Riflettori accesi sui contratti dei piloti Ducati. Jack Miller in procinto di firmare con KTM dove andrà a prendere il posto di Miguel Oliveira.

13:40 – Nel paddock MotoGP tiene banco la vicenda Suzuki e le questioni di mercato. Nei prossimi giorni Ezpeleta incontrerà i vertici del marchio per studiare la via di uscita.

13:37 – Enea Bastianini miglior pilota indipendente nelle Qualifiche MotoGP in Francia. “Vedo Fabio (Quartararo) molto forte sul passo di gara, ma proveremo a stargli appiccicati“.

13:35 – L’Aprilia di Maverick Vinales scatterà dalla quinta fila. Ancora lontano il feeling tra il pilota di Roses e la RS-GP22: “Stiamo cercando di rendere la moto un po’ più morbida e stabile. Dobbiamo partire più avanti, altrimenti si mette a dura prova la gomma anteriore quando si recupera. È una questione di tempo. Abbiamo fatto un buon passo avanti a Mandalika, ma dobbiamo farne un altro“.

Riepilogo delle qualifiche MotoGP

Il campionato del mondo di MotoGP 2022 arriva all’appuntamento del GP di Le Mans per il 7° round stagionale. Pecco Bagnaia, poleman con un nuovo record del circuito Bugatti, vuole riprovare a ripetere l’impresa di Jerez di due settimane fa e assottigliare il divario dalla vetta della classifica. Fabio Quartararo, leader del Mondiale con 89 punti, a +33 lunghezze dal pilota piemontese della Ducati, scatterà dalla seconda fila. Il layout privo di lunghi rettilinei potrebbe giocare a favore della Yamaha M1. Nei prossimi Gran Premi del Mugello e di Catalunya sarà costretto a giocare in difesa contro motori più possenti in termini di velocità massima. In prima fila anche la Ducati GP22 di Jack Miller, trascinato dal compagno di box durante il time attack nelle Qualifiche.

Aleix Espargarò e la seconda fila

Terza posizione in griglia per l’Aprilia di Aleix Espargarò, secondo in classifica MotoGP e il più veloce del warm-up, alle prese con le vicende del rinnovo di contratto. Il pilota di Granollers ha lanciato una sorta di ultimatum ai vertici di Noale nel debriefing del sabato: entro il week-end del Montmelò vuole una risposta chiara dal costruttore veneto. Intanto punta al quarto podio stagionale, dopo la vittoria in Argentina e i podi di Portimao e Jerez. Seconda fila di tutto rispetto con Quartararo, Bastianini e Zarco. L’alfiere del team Gresini Racing conta già due vittorie nei primi sei GP e il terzo posto in classifica. Il vero obiettivo realistico è la top-5, le cadute di sabato e nel warm-up inducono a riflettere, preservare il podio immaginario del Mondiale MotoGP è la priorità.

Il gruppo degli inseguitori

Marc Marquez e le Honda in generale continuano ad accusare problemi con l’anteriore delle RC213V. Decima finestra in griglia di partenza per il fenomeno di Cervera, affiancato in quarta fila dai colleghi di marca Pol Espargarò e Taka Nakagami. Ancora in affanno le Yamaha di Franco Morbidelli e Andrea Dovizioso, rispettivamente al 19° e 20° posto sul rettilineo di partenza. Si attende un’altra prestazione grintosa da Marco Bezzecchi (leggi QUI la nostra intervista) che ha mancato l’accesso alla Q2 per sette millesimi. Luca Marini 15° proverà a compiere un ulteriore step personale su una Desmosedici GP22 che ancora non gli calza a pennello.