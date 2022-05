Aleix Espargaró conquista un’altra prima al termine delle qualifiche MotoGP a Le Mans, ma da Aprilia ancora nessun messaggio chiarificatore sul rinnovo di contratto. L’uscita di scena della Suzuki scombussola i piani di tutti i costruttori, compresa la Casa di Noale, che sembra voler attendere gli sviluppi di mercato prima di prendere una decisione definitiva. Intanto il pilota di Granollers porta in alto questa RS-GP, forte di una nuova frizione in carbonio, ma manda un chiaro messaggio a Massimo Rivola e ai vertici aziendali: “Non aspetterò ancora a lungo“.

Aprilia in prima fila

Terzo crono al termine delle qualifiche, Aleix Espargarò sa come guidare il prototipo veneto meglio di Maverick Vinales. Il 32enne catalano ha lamentato un gap di appena 159 millesimi dal poleman Pecco Bagnaia, che ha stabilito un nuovo record del circuito. “Sono felice perché Le Mans non è uno dei miei tracciati preferiti. Ho sempre problemi sui circuiti ‘stop-and-go‘”, ha spiegato in conferenza stampa a Le Mans. “Mi sono sentito subito bene nelle prime prove libere, purtroppo nelle FP4 ho commesso un grosso errore, sono caduto e ho distrutto la mia moto numero 1“.

Obiettivo podio per Espargarò

In questo week-end non aveva mai usato la seconda moto e ha affrontato le Qualifiche con questa incognita. Ma ormai Aleix è padrone assoluto della RS-GP22, ha compiuto un super giro nel finale della Q2 e per poco non andava a prendersi la pole position. “Purtroppo nell’ultimo settore non sono stato veloce come i due ragazzi rossi davanti a me“, ha scherzato il maggiore dei fratelli Espargarò. “E’ la terza gara consecutiva in cui siamo stati in grado di dimostrare di essere molto competitivi. Questo mi rende felice. Siamo pronti per la gara. A Le Mans è difficile sorpassare, quindi una posizione in griglia in prima fila ci aiuta molto. Purtroppo, come ogni anno, le previsioni meteo per domenica sono imprevedibili“.

Mercato piloti MotoGP

Sin dai test invernali Aleix Espargarò ha impressionato con i suoi tempi sul giro e sul passo gara, ma da Noale ancora nessun segnale distensivo sul contratto. “Non so cosa dire a riguardo“. Nella giornata di venerdì ha persino avanzato l’ipotesi di un possibile ritiro se non verranno soddisfatte certe richieste. Forse un modo gentile per non dire di volersi guardare intorno e trovare un altro costruttore per la prossima stagione MotoGP. “Non dipende da me, l’ho già detto tante volte che vorrei continuare con Aprilia. Non capisco cosa sta succedendo. Mi rende un po’ triste, ogni gara un po’ di più. Non riesco a decifrarlo, ma non aspetterò per sempre“.