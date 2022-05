MotoGP Le Mans: Bagnaia pole da record, doppietta Ducati

A Le Mans volano le Rosse in qualifica. Per la prima volta Fabio Quartararo non è in pole in casa, il campione MotoGP deve cedere a Pecco Bagnaia. L’italiano polverizza nuovamente il record assoluto e si prende così la prima casella in casa del rivale. Ma è doppia festa Ducati, visto che Jack Miller (con l’aiutino della scia al collega) si prende il secondo posto. Terzo è Aleix Espargaró, che porta la Aprilia nuovamente in prima fila. Ed i piloti di casa? Sia Quartararo che Johann Zarco sono in seconda fila, pronti al riscatto in gara. Ecco com’è andata, ricordando tutti gli orari del GP.

Q1: solo 7 millesimi

Nomi a sorpresa in questa prima sessione di qualifiche, come ad esempio Martín o Mir. Maiorchino che Suzuki, con Livio Suppo a confermarlo a motogp.com, sperava di trovare direttamente in Q2. Ma Suppo ci tiene a sottolineare anche la motivazione extra per tutta la squadra dopo la brutta notizia della scorsa settimana. Si fa vedere anche Bezzecchi e non solo sull’asfalto, visto che pure lui è protagonista di un lungo fuoripista alla chicane Dunlop. Per poi tornare ad essere il più agguerrito a caccia della Q2, e quindi determinato a giocare uno scherzetto a Jorge Martín ed a Joan Mir… Cosa che non gli riesce per soli 7 millesimi! I due spagnoli quindi passano il turno.

Q2: davanti è rosso

Marc Márquez in azione con una sola moto dopo l’incidente avvenuto nelle FP4. Una difficoltà in più quindi per lui, mentre il maggiore protagonista fin da subito è Bagnaia. Qualche minuto ed ecco la risposta di Fabio Quartararo, che per 11 millesimi vola in vetta davanti al suo pubblico festante. Il duo Ducati factory però non ci sta, idem Aleix Espargaró su Aprilia, che sogna di ripetere il risultato dell’Argentina… Ma non ce n’è contro le Rosse di Borgo Panigale: Pecco Bagnaia frantuma il record MotoGP riscritto stamattina da Zarco, Jack Miller chiude a 69 millesimi! Aprilia ancora in prima fila, Honda in grossa difficoltà anche con Marc Márquez.

Foto: motogp.com