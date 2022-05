MotoGP Le Mans: Gli orari delle dirette TV e live streaming del 14/5

Prima giornata di attività chiusa con Enea Bastianini e Somkiat Chantra a passo di record, in Moto3 comanda invece Dennis Foggia. In MotoE segnaliamo infine la prima pole position italiana, firmata da un velocissimo Mattia Casadei. Si apre il sabato di qualifiche, ci sarà anche Gara 1 della classe elettrica: chi saranno i migliori? La diretta integrale del Gran Premio sarà garantita da motogp.com e Sky Sport MotoGP (in abbonamento), on demand su NowTV e SkyGo. Su TV8 saranno visibili solo in differita le qualifiche e tutte le gare.

Le highlights su Corsedimoto

Come di consueto Corsedimoto vi proporrà le highlights di prove e gare di tutte le categorie, oltre ad interviste, focus tecnici e approfondimenti. Tutti i video sono di altissima qualità, inoltre ricordiamo che per vedere le immagini non c’è bisogno di registrazione, è tutto gratis.

La programmazione Sky Sport

Sabato 14 maggio

9:00-9:40 Moto3 Prove libere 3

9:55-10:40 MotoGP Prove libere 3

10:55-11:35 Moto2 Prove libere 3

12:35-13:15 Moto3 Qualifiche (Q1-Q2)

13:30-14:00 MotoGP Prove libere 4

14:10-14:50 MotoGP Qualifiche (Q1-Q2)

15:10-15:50 Moto2 Qualifiche (Q1-Q2)

16:15 MotoE Gara 1

17.00 Conferenza stampa qualifiche

18.00 Conferenza stampa MotoE (no diretta TV)

Domenica 15 maggio

9:00-9:10 Moto3 Warm Up

9:20-9:30 Moto2 Warm Up

9:40-10:00 MotoGP Warm Up

11:00 Moto3 Gara

12:20 Moto2 Gara

14:00 MotoGP Gara

15:30 MotoE Gara 2

La programmazione TV8

Sabato 14 maggio

15:30 Sintesi qualifiche Moto3, MotoGP, Moto2

17:00 Differita MotoE Gara 1

Domenica 15 maggio

14:05 Differita Moto3 Gara

15:24 Differita Moto2 Gara

17:04 Differita MotoGP Gara

18:30 Differita MotoE Gara 2

