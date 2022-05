MotoE Le Mans: Super Mattia Casadei, ecco la prima pole!

Nel corso delle FP2 Mattia Casadei si è reso protagonista di un importante incidente. Ma è già alle spalle, viste le sue qualifiche del pomeriggio. L’italiano del team Pons (sotto l’occhio attento dell’amico Bastianini, super nelle FP2 MotoGP) è velocissimo, ecco la sua prima pole position in MotoE! Ci prova fino alla fine Dominique Aegerter, ma deve ‘accontentarsi’ per un nulla… Si è fatto vedere anche Kevin Zannoni, per la prima volta in prima fila! Ecco com’è andata la giornata della classe elettrica.

Prove Libere

Esordio stagionale per Xavi Cardelús, reduce dal primo evento nell’Europeo Moto2, in cui ha provato la sua mano infortunata. Non c’è ancora invece Bradley Smith, fermato nuovamente per condizioni fisiche. Questo il risultato delle prime prove libere MotoE, con Mattia Casadei in vetta.

Secondo turno in cui arriva il sostituto di Smith. Riecco Andrea Mantovani, l’anno scorso in MotoE e tornato quest’anno nel CIV, ma chiamato per questo round per una sostituzione in corsa. È una sessione a due facce per il team Pons: Jordi Torres è in vetta, Casadei invece è protagonista di una caduta che provoca una momentanea bandiera rossa. A referto un secondo incidente, Miquel Pons sul finale, senza conseguenze.

Ecco il risultato combinato: i primi nove accedono alla Q2 diretta, gli altri disputano la Q1.

Le qualifiche MotoE

Partono i ragazzi rimasti fuori dalla top 9, compresi gli italiani Manfredi, Casadei, Finello e Mantovani. Sono proprio i primi due nostri portacolori a volare al comando, prendendosi provvisoriamente le due posizioni utili per la Q2. Ma è un turno incandescente, la battaglia si fa serrata fin da subito, e non manca un bel rischio per Mattia Casadei sul finale! Nonostante tutto rimane in vetta, seguito da Hikari Okubo. Sono loro i due piloti che riescono così a passare il turno.

Lista completa, ora si lotta per la pole position sul tracciato di Le Mans. E la battaglia non è certo meno serrata rispetto a quanto visto nel primo turno di qualifiche. Presto a referto la zampata di Kevin Zannoni, a caccia del riscatto dopo un primo round piuttosto sfortunato. Sono lanciatissimi anche i due ragazzi del team Pons, Mattia Casadei in particolare, che perde però un super giro per limiti di pista. Ma non sbaglia nel secondo giro ed eccolo in vetta! Ci provano Torres ed Aegerter, ma quello dell’italiano è un gran tempo che vale la prima pole position! Secondo è lo svizzero e guardate con che divario…

Foto: motogp.com