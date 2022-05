LIVE MotoGP Le Mans: diretta Prove Libere 2 in tempo reale

Scatta la seconda sessione di prove libere MotoGP sul tracciato di Le Mans. Pol Espargaró comanda dopo le FP1, si riconfermerà? Di seguito la diretta live del secondo turno al Circuito Bugatti.

Prove Libere 2

14:56 – Finale con caduta anche per Franco Morbidelli, scivolato alla curva 10, ed Alex Márquez, giù alla Musée.

14:55 – Enea Bastianini vola nei minuti finali. Con un 1:31.148 ecco il nuovo record assoluto, strappato a Johann Zarco! Ma il tentativo di limarlo ancora finisce con una caduta alla Dunlop.

14:52 – Fine turno difficile per VR46-Ducati. A referto una scivolata anche per Luca Marini, nel suo caso tra le curve 3 e 4.

14:51 – Anche Rins e Viñales scelgono la doppia soft, tutti gli altri optano per media-soft.

14:50 – Incidente per Marco Bezzecchi alla Musée. Qui la nostra intervista alla vigilia delle prime libere.

14:49 – Time attack con doppia soft per Mir e Miller, ma il ducatista perde il primo giro lanciato con un fuoripista alla Garage Vert.

14:41 – Darryn Binder a terra sempre alla curva 7, “scintille” tra Rins ed il duo Repsol Honda. Da segnalare Pol Espargaró con la soft posteriore.

14:37 – Cade invece Jack Miller, protagonista di una scivolata alla “S” Bleus.

14:36 – Lunghissimo fuoripista ad alta velocità per Johann Zarco tra le curve 3 e 4, per poi rientrare senza problemi.

14:34 – Parlando di gomme, il duo Suzuki sta provando anche la soft anteriore.

14:28 – Duellanti al comando. Pecco Bagnaia e Fabio Quartararo si sono portati presto in vetta alla classifica dei tempi.

14:22 – A motogp.com, Massimo Rivola loda il lavoro di Lorenzo Savadori e conferma l’arrivo di una nuova frizione in carbonio, al momento apprezzata dai suoi piloti. Oltre a parlare di un possibile team satellite: “Non credo che Dorna sia d’accordo per un team satellite al posto di Suzuki. Il tempo però sta scadendo, bisogna organizzarsi per il 2023.” E non nega che ad Aprilia l’idea piacerebbe molto…

14:20 – A referto un incidente: Joan Mir finisce a terra alla Musée.

14:18 – Tutti in pista con l’abbinamento media-media (gomme nuove). Solo Viñales ha la hard posteriore, che non l’ha convinto molto, mentre Morbidelli ha una media posteriore usata.

14:15 – KTM che si augura una pronta svolta, riponendo grandi speranze nel lavoro dei suoi due collaudatori. Dani Pedrosa e Mika Kallio sono impegnati ad Aragón in questi giorni.

14:13 – Due incidenti per Miguel Oliveira nelle FP1, Francesco Guidotti spiega cos’è successo a motogp.com. “Avverte dolore ad un mignolo, ma credo abbia più male dentro di sé. In entrambi i casi si è trattato di temperatura delle gomme.”

14:10 – Tutti in pista, può essere una sessione importante in caso di maltempo domani…

14:01 – Messaggio eloquente da parte di Alex Rins via social dopo la prima sessione di prove libere. “FP1 – P2. Non si molla.”

13:55 – Turno che scatterà un po’ in ritardo rispetto al programma originario. Un incidente nelle FP2 MotoE ha portato ad una bandiera rossa, con conseguente slittamento di tutti i turni successivi.

13:50 – Si riparte dal miglior crono stampato da Pol Espargaró nelle prime prove libere, davanti ad Alex Rins ed a Pecco Bagnaia. Con Marc Márquez autore di uno dei salvataggi per cui era diventato famoso… Il resoconto.