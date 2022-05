MotoGP Le Mans: Dove posso vedere le dirette dirette TV e streaming?

Alle spalle la prima giornata dedicata alle dichiarazioni pre GP (qui la nostra intervista a Marco Bezzecchi), ora si fa sul serio. MotoGP, Moto2, Moto3 e MotoE entrano in azione sul mitico Circuito Bugatti di Le Mans, sede del 7° appuntamento del 2022, il 2° per la classe elettrica. Con Fabio Quartararo, Johann Zarco e Lorenzo Fellon spinti dal pubblico di casa, ma con anche Ducati che tenterà il tris. Senza dimenticare tutti gli altri e le possibili sorprese, per un altro weekend imprevedibile e da non perdere. La diretta integrale del Gran Premio sarà garantita da motogp.com e Sky Sport MotoGP (in abbonamento), on demand su NowTV e SkyGo. Su TV8 saranno visibili solo in differita le qualifiche e tutte le gare.

Le highlights su Corsedimoto

Come di consueto Corsedimoto vi proporrà le highlights di prove e gare di tutte le categorie, oltre ad interviste, focus tecnici e approfondimenti. Tutti i video sono di altissima qualità, inoltre ricordiamo che per vedere le immagini non c’è bisogno di registrazione, è tutto gratis.

La programmazione Sky Sport

Venerdì 13 maggio

8:25-8:45 MotoE Prove libere 1 (no diretta TV)

9:00-9:40 Moto3 Prove libere 1

9:55-10:40 MotoGP Prove libere 1

10:55-11:35 Moto2 Prove libere 1

12:35-12:55 MotoE Prove libere 2 (no diretta TV)

13:15-13:55 Moto3 Prove libere 2

14:10-14:55 MotoGP Prove libere 2

15:10-15:50 Moto2 Prove libere 2

16:50-17:20 MotoE Qualifiche (Q1-Q2)

Sabato 14 maggio

9:00-9:40 Moto3 Prove libere 3

9:55-10:40 MotoGP Prove libere 3

10:55-11:35 Moto2 Prove libere 3

12:35-13:15 Moto3 Qualifiche (Q1-Q2)

13:30-14:00 MotoGP Prove libere 4

14:10-14:50 MotoGP Qualifiche (Q1-Q2)

15:10-15:50 Moto2 Qualifiche (Q1-Q2)

16:15 MotoE Gara 1

17.00 Conferenza stampa qualifiche

18.00 Conferenza stampa MotoE (no diretta TV)

Domenica 15 maggio

9:00-9:10 Moto3 Warm Up

9:20-9:30 Moto2 Warm Up

9:40-10:00 MotoGP Warm Up

11:00 Moto3 Gara

12:20 Moto2 Gara

14:00 MotoGP Gara

15:30 MotoE Gara 2

La programmazione TV8

Sabato 14 maggio

15:30 Sintesi qualifiche Moto3, MotoGP, Moto2

17:00 Differita MotoE Gara 1

Domenica 15 maggio

14:05 Differita Moto3 Gara

15:24 Differita Moto2 Gara

17:04 Differita MotoGP Gara

18:30 Differita MotoE Gara 2

Foto: motogp.com