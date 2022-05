LIVE MotoGP Le Mans: diretta Prove Libere 1 in tempo reale

Prove Libere 1

10:39 – È scattato ormai l’assalto finale, Alex Rins tra i più scatenati e provvisoriamente anche in vetta. Ora lui e Joan Mir stanno correndo per qualcosa di più del loro marchio…

10:36 – Zampata di Fabio Quartararo, il campione in carica e pilota di casa vola al comando della classifica provvisoria.

10:32 – Non davvero un turno da ricordare per Miguel Oliveira: ecco un secondo incidente, stavolta a La Chapelle, con Bagnaia largo per evitarlo. Il pilota portoghese appare dolorante, ma fortunatamente si rialza e torna al box sulle sue gambe.

10:27 – A terra un’altra KTM, stavolta quella Tech3 del rientrante Raúl Fernández.

10:25 – Nuovo numero da circo per Marc Márquez: un largo alla Garage Vert provoca un nuovo salvataggio, come a Jerez. Anzi, come nel 2019 esattamente nello stesso punto… Jack Miller, che dal box assiste alla scena, scuote la testa divertito.

10:24 – Arriva un altro incidente, Miguel Oliveira finisce a terra alla curva 10.

10:21 – Scossone per Pol Espargaró alla “S” Bleus, senza conseguenze.

10:16 – Bastianini è ripartito prontamente dopo la caduta.

10:15 – Jack Miller, vincitore del GP 2021, comanda la classifica provvisoria, seguito dal leader MotoGP Fabio Quartararo e da Maverick Viñales.

10:09 – Anche Piero Taramasso chiude la questione gomme che ha tenuto banco in questi giorni. “C’è un margine di tolleranza e nessuno dei piloti ha mai giocato con la pressione degli pneumatici, sanno bene che è un aspetto importante” ha sottolineato a motogp.com.

10:03 – Prima caduta del GP, Enea Bastianini finisce a terra alla Garage Vert.

10:01 – In conferenza stampa Pecco Bagnaia ha risposto sulla questione della pressione di gomme bassa a Jerez. “Illegali noi? Allora anche altri 18 piloti dall’inizio dell’anno.” Le sue parole.

9:55 – Aleix Espargaró proverà una novità: una nuova frizione in carbonio, testata dal collaudatore Savadori anche durante lo scorso GP ed approvata dallo spagnolo durante i test ufficiali.

9:48 – Joan Mir si preoccupa, oltre che per il suo futuro, anche per quello di tutti i ragazzi del team. Le sue parole.

9:46 – Alex Rins non ha nascosto le lacrime appena saputa la notizia. Le dichiarazioni.

9:40 – Di ieri la notizia ufficiale che Suzuki è pronta a lasciare ufficialmente la MotoGP a fine 2022, il comunicato.

9:39 – In pista anche Takaaki Nakagami. Il ginocchio sinistro, lesionato nei test a Jerez, non è ancora al 100%, ma il pilota LCR Honda è pronto alla sfida a Le Mans.

9:38 – Raúl Fernández torna in azione. Dopo aver saltato la tappa a Jerez per un infortunio ad una mano, ecco l’idoneità dopo il controllo di rito del giovedì.