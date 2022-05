Il Gran Premio di Francia inizia con Dennis Foggia al comando. Anzi, con doppietta Leopard alla ricerca della rivincita dopo un fine settimana nero al Circuito de Jerez. Tatsuki Suzuki è secondo, terza piazza infine per Andrea Migno. Prossima sessione alle 13:15, ecco intanto com’è andato il primo turno Moto3 sul Circuito Bugatti.

Prove Libere 1

8:44 – Sergio García arriva da leader iridato il secondo posto a Jerez. Dietro al compagno di box Izan Guevara ed al suo “por fuera”. Italiani alla ricerca della riscossa, da due GP sia Andrea Migno che Dennis Foggia sono lontanissimi dal podio…

8:50 – Max Racing Team finalmente al completo, rientra John McPhee dopo la frattura alle vertebre ed il lungo recupero.

8:56 – Non si può dire lo stesso per lo Snipers Team, che deve ancora rinunciare ad Alberto Surra. Al suo posto c’è José Antonio Rueda, il suo profilo.

9:01 – Super Diogo Moreira! Il rookie brasiliano è stato grande protagonista lo scorso weekend nel Mondiale Supermoto, vincendo il 2° round ad Alcarràs! Il resoconto.

9:10 – Dennis Foggia addirittura fuori dai punti a Jerez, che è successo? “Vorremmo davvero saperlo, è difficile da capire” è la risposta di Miodrag Kotur a motogp.com. “Dal ritorno dagli USA abbiamo avuto due brutte gare. Incredibile e molto strano. A Jerez è stata totalmente un’altra cosa addirittura rispetto ai test…”

9:18 – La classifica provvisoria vede al comando Jaume Masiá, seguono Andrea Migno ed Izan Guevara.

9:27 – Guizzo tricolore, Migno passa al comando seguito da Dennis Foggia, mancano 12 minuti alla bandiera a scacchi.

9:29 – Rookie in evidenza! Moreira e Daniel Holgado si tengono saldamente in top ten, niente male anche il sostituto Rueda.

9:33 – Joel Kelso, incolpevole protagonista del botto nel warm up a Jerez, non è ancora al top, come spiega il boss Alain Bronec a motogp.com. “A Barcellona [test privati la scorsa settimana, ndr] abbiamo girato poco perché aveva dolore agli adduttori. Questo weekend lo prendiamo un turno alla volta, la gara sarà lunga… Cercheremo comunque di prepararci nel miglior modo possibile.”

9:34 – Cade Kaito Toba alla curva 8.

9: 41 – Vola in alto il duo Leopard, a caccia della scossa dopo il disastro di Jerez. Dennis Foggia piazza il miglior crono della sessione, segue il compagno di box Tatsuki Suzuki. Terza posizione finale per Andrea Migno.

Foto: motogp.com