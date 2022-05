Diogo Moreira, il rookie Moto3 è stellare nel Mondiale Supermoto!

Nel fine settimana appena concluso, Diogo Moreira ha affrontato una sfida differente. Il pilota brasiliano, all’esordio assoluto in Moto3 ed al momento il migliore dei debuttanti, è stato uno dei ragazzi al via nella categoria S1GP nel Mondiale Supermoto. Di scena precisamente sulla pista catalana di Alcarràs per il secondo evento del 2022. Un appuntamento di grande successo per Moreira, spettacolare protagonista in tutti i turni e nelle gare disputate! Ecco il resoconto del GP di Catalunya.

Sabato al top

Il ragazzino brasiliano, al via coi colori del team SGR Grau Racing, inizia a farsi vedere immediatamente. Domina tutte le prove, mostra un passo gara non indifferente, per poi assicurarsi la Superpole grazie ad un giro quasi perfetto. Il sabato finisce qui? Assolutamente no, c’è la RaceOne, la prima gara in programma ed è sempre lui il protagonista: Diogo Moreira infatti è letteralmente imbattibile, il rookie del campionato mette a referto una nettissima vittoria. Basti pensare che il secondo classificato, Lukas Hollbacher, ha chiuso ad oltre 11 secondi di ritardo! La battaglia infatti c’è stata solo per le restanti posizioni, con l’austriaco che infine ha avuto la meglio sul secondo alfiere SGR Ferrán Cardús (fratello minore dell’ex Motomondiale Ricky). Il leader di campionato, il tedesco Marc-Reiner Schmidt, è pessimo al via, ma riesce a risalire dalla 17^ alla 6^ posizione. Primo giorno in archivio, c’è un’altra giornata per completare l’opera in un weekend già spettacolare.

Domenica stellare

Mancano FastRace e SuperFinal, altre due gare per concludere il secondo round Supermoto. Si comincia con la FastRace ed il copione cambia poco rispetto alla RaceOne: ottimo scatto di Diogo Moreira, un gran ritmo da subito e fuga per la vittoria! Nessuno infatti è in grado di tenere il passo del brasiliano, che piazza il secondo sigillo del weekend. Secondo è di nuovo Hollbacher, terza piazza per Jaume Gaya Hernandez. Segue infine la SuperFinal, che appare come una fotocopia delle due precedenti. Stavolta però c’è il colpo di scena: il pilota SGR cade al 4° giro e riparte prontamente, ma ora è 5°. Inizia così una scatenata rimonta che lo porta fino alla seconda posizione, a +1.7 dal vincitore Hollbacher, mentre è 3° Ferrán Cardús.

Moreira re di Alcarràs

Un evento Supermoto che si conclude nel migliore dei modi per il rookie Moto3. Due vittorie ed un secondo posto infatti valgono la vittoria del GP di Catalunya! Fine settimana letteralmente stellare per Diogo Moreira, nettamente il migliore dei rookie ma capace di mettere in riga anche piloti ben più esperti. Un risultato che vale addirittura il 5° posto in classifica generale.

Foto: supermotos1gp.com